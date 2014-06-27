مسجد را به کانون فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی تبدیل کنیم/ امام جماعت باید خوش اخلاق نباشد

حجت الاسلام والمسلمین رضا رحیمی امام جماعت مسجد رسول اکرم (ص) در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برنامه مسجد خود برای دهه تکریم، اظهار کرد: در سالهای گذشته فقط طی نامه ای از مساجد خواسته می شد که غبارروبی کنند ولی در حال حاضر برنامه های دهه تکریم بسیار جامع و کامل است.

وی در ادامه سخنانش افزود: برگزاری مراسمی مثل شبی با قرآن، دیدار با خانواده های شهدا، عیادت از بیماران از سوی مسجد که امروزه انجام می شود بسیار مفید واقع شده است.

امام جماعت مسجد رسول اکرم (ص) با یادآوری اینکه هیچ گاه حضور جوانان در مساجد به اندازه اوایل پیروزی انقلاب اسلامی پر رنگ نشده است، تصریح کرد: مساجد را می توان باز به کانون فعالیت های مهم فرهنگی و اجتماعی تبدیل کرد که همه فعالیت ها از مسجد شروع شود و خانواده ها نیز بتوانند اصول سبک زندگی اسلامی را از مساجد بیاموزند.

حجت الاسلام رحیمی بیان کرد: مسجد طراز اسلامی تعریف مشخصی دارد و بدین معنا که مسجد بتواند تمامی نیازهای اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی مردم را برطرف کرده و حتی به نیازهای اقتصادی و حقوقی مردم بپردازد.

وی ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر نیز مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و حقوقی خود به مسجد مراجعه می کنند، گفت: ائمه جماعات مسجد باید اکمل باشد یعنی هم عالم به مسائل دینی و اعتقادی و هم عالم به علم روز باشد و بتواند به افرادی که نیازمند راهنمایی های اخلاقی هستند، کمک کند.

این کارشناس امور مساجد ضمن تاکید بر اینکه امام جماعت باید خوشرو و خوش اخلاق باشد، مطرح کرد: امام جماعتی که خوش اخلاق نباشد به عقیده بنده مهذب و عالم نیز نخواهد بود، امام جماعت باید به آنچه بیان می کند و اعتقاد دارد عمل کند و نباید فقط در پی موعظه کردن مردم باشد.

حجت الاسلام رحیمی ضمن انتقاد از بی نظمی که امروزه در مساجد رواج یافته است، اظهارداشت: امام جماعت باید دارای روابط عمومی بسیار بالایی باشد و با علوم و فنون روز آشنایی داشته باشد. همچنین حضور امام جماعت در کنار جوانان برای انجام فعالیت های ورزشی در نوع نگاه آنان به مساجد و روحانیت بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

وی در خصوص شناسایی علوم و فنون تاکید کرد: اگر امام جماعت به مسائل روز مثل اینترنت، شبکه های اجتماعی و حتی مسائل ورزشی مثل فوتبال آشنا باشد بهتر می تواند با جوانان ارتباط برقرار کند و سبب نهادینه شدن یک رابطه صمیمی بین جوان و مسجد و امام جماعت شود.

یک کارشناس امور مساجد یادآور شد: امروزه حضور جوانان در مسجد کم رنگ تر شده است و هر نهادی به صورت مستقل کارهای تشکیلاتی انجام می دهد. در زمان انقلاب برای پخش اطلاعیه های امام خمینی(ره) از مساجد کمک گرفته می شد، همچنین زمان جنگ تحمیلی کمک ها و اعزام نیروها به جبهه های جنگ از مساجد صورت می گرفت.

رحیمی ضمن بیان اینکه امروزه اقدامی برای ورود جوانان به مسجد صورت نمی گیرد، گفت: تنها در ایامی چون شب قدر و ایام محرم جوانان در مساجد حاضر می شوند. روش های سبک زندگی اگر در سخنان امام جماعت گنجانده شود حتی در زندگی پیرمردی هم که در مسجد حاضر است، تاثیر خواهد گذاشت.

وی با توجه به اینکه در دانشگاه درس سبک زندگی اسلامی تدریس می کند، گفت: موارد و موضوعات بسیاری چون اجاره نشینی، همسایه داری، پوشش افراد، روابط عاطفی بین افراد بر سبک زندگی اسلامی تاثیر می گذارد.

امام جماعت مسجد رسول اکرم(ص) در خصوص موانع حضور کودکان، نوجوانان و جوانان در مسجد تصریح کرد: از گذشته تا کنون در خصوص برخورد هیئت امنای مساجد با کودکان، نوجوانان و جوانان و حتی امام جماعت و خدام تذکر داده شده است. باید در برخورد با کودکان آستانه تحمل خود را بالا برد.

حجت الاسلام رحیمی در ادامه افزود: به دنبال برگزاری هیئت های مختص کودکان و جوانان در مسجد هستیم، حضور کودکان در کنار پدر و مادر در مسجد بسیار مهم است و دیگر اینکه مسجد باید راهکار مناسب برای جذب کودکان، نوجوانان و جوانان داشته باشد، همچنین جوایزی که به مناسبت های مختلف به افراد داده می شود باید متناسب با سن آنها و مفید برایشان باشد.