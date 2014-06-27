تيم شهدای هفتم تیر تهران قهرمان کشتی فرنگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله اول رقابتهای کشتی فصلی جایزه بزرگ باشگاههای کشور از صبح دیروز پنجشنبه در سالن شهید بابایی قزوین آغاز شد که تیم شهدای هفتم تیر تهران به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافت.

پس از برگزاری رقابت بین تیم‌های شورای شهر و شهرداری کرج با مرکز پاستور اندیمشک، رده‌بندی تیم‌های دوم تا پنجم نیز مشخص خواهد شد.

تیم شهدای هفتم تیر تهران در آخرین دیدار خود در این رقابتها با امتیاز 31 بر 4 از سد پیام نور تهران گذشت و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد

بنا بر اين گزارش نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است: (اسامی تیم شهدای هفتم تیر در ابتدا آمده است)

59 کیلوگرم: محمد نوربخش 4 - مرتضی قاسمی راد صفر (امتیاز 5 - صفر)

66 کیلوگرم: وحید میر فتح الهی - ایوب گراوند (حاضر نشد) (امتیاز 5 - صفر)

71 کیلوگرم: داود رستمی 9 - سعید حیدری صفر (امتیاز 4 - صفر)

75 کیلوگرم: یوسف اخباری - فرشاد بلفکه (حاضر نشد) (امتیاز 5 - صفر)

80 کیلوگرم: یوسف قادریان 6 - فواد کریمی صفر (امتیاز 3 - صفر)

85 کیلوگرم: علی شریفی‌صفر - ابوالفضل فلاح دوست 10 (امتیاز صفر - 4)

98 کیلوگرم: داود عابدین زاده 9 - مهدی پورشایان صفر (امتیاز 4 - صفر)

130 کیلوگرم: مجید علیاری 2 - علی خلج صفر (امتیاز 5 - صفر)

جمع امتیاز مثبت: 31 - 4

برد انفرادی: 7 - 1