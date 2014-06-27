تاکید مدیرعامل سازمان زیباسازی بر احیاء موزه علی اکبر صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جمال کامیاب در بازدید از موزه مرحوم علی اکبر صنعتی با بیان اینکه بازسازی و احیای این موزه تاریخی باید با سرعت و رعایت استانداردها پیش رود، افزود: دغدغه اصلی ما این است که از فرسودگی بیشتر سرمایه ملی جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به اینکه مرحوم علی اکبر صنعتی و آثارش از مفاخر ملی کشور محسوب می شوند، افزود: در حال حاضر احیای منطقه ۱۲ و میدان امام خمینی نیز در دستور کار شهرداری قرار گرفته و این بهترین فرصت است که بتوانیم به فضای داخلی و خارجی این موزه تاریخی نیز سر و سامان بدهیم.

سرپرست دفتر فنی و عمران جمعیت هلال احمر نیز در این بازدید، گفت: با همت و تلاش رئیس جمعیت هلال احمر و همکاری شهرداری تهران بزودی این مجموعه تاریخی به روزهای نخستین خود باز می گردد.

مهدی آیتی با اشاره به قرار گرفتن موزه علی اکبر صنعتی در میدان تاریخی امام خمینی (ره)، افزود: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، این موزه تاریخی هم آثار استاد صنعتی ار در خود جای می دهد و هم در قسمتی از آن گالری برپا می شود که مورد استفاده جوانان هنرمند قرار می گیرد.