دهمین نمایشگاه سالانه اسماءالحسنی درگالری زمستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در دهمین نمایشگاه سالانه حروف نگاری پوستر «اسماء الحسنی» آثاری از ابوالفضل خسروی، احمد عزیزپور، امید سیفی مورودی، آیدا نایبان، باقر جعفری، جواد جاذبی، حسین شجاعی، حسین کریمی، حسین یوزباشی، رامین رافعی، رضا اعدی مهربانی، زهرا صفایی فرد، سپیده قنبری، سید حسن انصاری یگانه، سید محمد جواد زهادت، سید مهدی موسوی، شراره خدایار، شهرام دلدار، صالح زنگنه، علی آسیایی، علی بیات، فایزه بهارلویی، فرشاد عیسی پور، کاوه افرایی، محسن جعفری، محمد افشار، محمد حسین غیاثوند، محمدرضا سعدی، محمد صابر شیخ رضایی، مرتضی رحمتی، مرتضی عارف، میلاد فیضی، نوشین بیجاری و هادی مرادی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

همچنین جوایز این دوره بخش مسابقه پوستر اسماء الحسنی برای نفر اول 3 میلیون تومان و دیپلم افتخار، نفر دوم 2 میلیون تومان و دیپلم افتخار و نفر سوم 1 میلیون تومان و دیپلم افتخار تعیین شده است. برای 5 برگزیده دیگر نیز لوح تقدیر و 500 هزار تومان از سوی هیئت داوران به منظور تشویق هنرمندان در نظر گرفته شده است.

صداقت جباری، محمدعلی رجبی، سید حمید شریفی آل هاشم، مصطفی گودرزی و مسعود نجابتی اعضای هیأت داوران دهمین دوره نمایشگاه پوستر اسماء الحسنی بوده، دبیری این نمایشگاه بر عهده علی وزیریان است و مهدی مرادی مدیریت اجرایی آن را بر عهده دارد.

دهمین دوره نمایشگاه پوستر «اسماء الحسنی» یک بخش جانبی با عنوان «جلوه‌ای از هنر شیعی» نیز دارد که به همت کانون هنر شیعی گردآوری و بازسازی شده است. 40 اثر ارائه شده در این بخش منتخبی است از آثار بدیع قدما در بخش قرآنی این کانون هنری که متناسب با آثار بخش مسابقه انتخاب و توسط گروهی متشکل از اساتید خط و گرافیک بازسازی شده تا قابل ارائه در اندازه های بزرگ و کیفیتی مطلوب باشد.

این نمایشگاه به همت سایت اینترنتی Today Posters و با حمایت مرکز آفرینش‌های هنری مسجد مقدس جمکران، خانه هنرمندان ایران و کانون هنر شیعی برپا خواهد شد.

همچنین مراسم اهدای جوایز این دوره همزمان با افتتاح نمایشگاه یکشنبه 8 تیرماه از ساعت 19.30 در تالار شهناز خانه هنرمندان برگزار خواهد شد.

دهمین نمایشگاه سالانه حروف نگاری پوستر «اسماء الحسنی» همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان از 8 تا 20 تیرماه در گالری‌های ممیز و زمستان خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.