سارا پولی «در جستجوی آلاسکا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، سارا پولی کارگردان کانادایی در حال مذاکره برای کارگردانی یک فیلم اقتباسی از رمان «در جستجوی آلاسکا» نوشته جان گرین است. این رمان مسیر حرفه ای نویسندگی گرین را شکل داد.

مارک واترز و جسیکا توچینسکی از کمپانی واترمارک پیکچرز مسئولیت تهیه‌کنندگی این فیلم را بر عهده دارند. کمپانی پارامونت این فیلم را تولید خواهد کرد.

کمپانی پارامونت در سال 2005 حقوق رسمی کتاب گرین را خریده و حتی جاش شوارتز فیلمنامه آن را نیز نوشته و قرار بود مسئولیت کارگردانی فیلم اقتباسی را نیز بر عهده بگیرد، اما پارامونت هم مانند استودیوهای دیگر بر پروژه های بزرگ با بودجه بالا که شانس فروش بسیار بیشتری نیز داشتند تمرکز کرد و در نتیجه ساخت این پروژه به تعویق افتاد.

اما حالا که اقتباس کمپانی فاکس از رمان «تقصیر ستارگان ما» بسیار پرفروش و تبدیل به یکی از پرسودترین فیلم های سال شده است، علاقه جدیدی به تمامی کتاب های قبلی جان گرین به وجود آمده است.

رمان گرین که بر پایه تجربیات خود او در مدرسه نوشته شده است، داستان زندگی پسری را تعریف می کند که وارد یک مدرسه شبانه روزی می شود که در آن طبقات مختلف اجتماعی یکدیگر را با شوخی های مختلف آزار می دهند. آلاسکا نام یکی از دانش‌آموزان آن مدرسه است که تمام پسرها از او خوششان می آید، اما در عین حال انسانی کاملا بی ملاحظه و بی پرواست.

پولی فیلمساز کانادایی فیلم های شخصی و بسیار مورد تحسینی مانند «دور از او» و «در این والس شرکت کن» است. جدیدترین فیلم او «داستان هایی که تعریف می کنیم» نام داشت و مستندی بود که برنده چندین جایزه معتبر شد و بر اساس جستجوی او درباره حقیقت خانواده اش ساخته شده بود.

این کارگردان جوان کانادایی در خردسالی با بازی در مجموعه تحسین شده «قصه‌های جزیره» در ایران و سراسر جهان به شهرت رسید.

وی که در سال ۱۹۷۹ در خانواده ای هنرمند به دنیا آمده، بازیگری را از چهار سالگی در سریال «یک کریسمس جادویی» شروع کرد. هفت سال از زندگی حرفه ای او در نقش سارا استنلی در «قصه های جزیره» گذشت و او بین سالهای ۹۰ تا ۹۶ در این سریال در برابر دوربین رفت. سارا پولی در اعتراض به حمایت شرکت دیسنی از جنگ خلیج فارس، وقتی تنها 12 سال داشت با لباسی در جشن دیسنی شرکت کرد که نشان صلح بر روی آن نقش بسته بود و به دنبال آن با اعتراض شرکت دیسنی، از سریال «قصه های جزیره» خارج شد. او از اعضای حزب دموکرات جدید کاناداست و بارها در مسایل سیاسی موضع گیری کرده است.

پولی مسئولیت نویسندگی فیلمنامه «در جستجوی آلاسکا» را بر عهده خواهد داشت. کارگردان این فیلم هنوز مشخص نیست.