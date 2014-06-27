ایران دارای مقام اول تعداد مقالات در بین کشورهای غرب آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی ارتقای جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد در نظام رتبه بندی ISC و بین المللی با حضور دکتر جعفر مهراد سرپرست ISC و دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

جعفر مهراد در ابتدا به بیان اهمیت ارتقای جایگاه دانشگاه پرداخت و گفت: اگر به تاریخ و تمدن اسلامی بنگریم دانشگاهها همیشه فعالیت های خود را بصورت بین المللی ادامه داده اند. جهانی سازی باعث شده است که دانشگاه های طراز اول بیشتر شناخته شوند و در این راستا نیز نظام های رتبه بندی بین المللی، دانشگاه های جهان را رتبه بندی کرده و معرفی می کنند.

وی در ادامه شاخص های نظام رتبه بندی QS را توضیح داد و اهمیت هر مورد را به تفصیل بیان کرد که با آگاهی دانشگاه ها از این شاخص ها، می توان در ارتقای رتبه دانشگاه ها در نظام های رتبه بندی بین المللی کمک کرد. در این راستا، راهکارها وجود دارد که تنها باید با ثبات و جدیت اقدامات لازم صورت گیرد تا در نظام های رتبه بندی صعود کنند.

سرپرست ISCگفت: ISC بصورت رایگان در اختیار دانشگاه ها قرار داده شده است که دانشگاه های کشور می توانند با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی غنی آن وضعیت دانشگاه خود را در سطوح ملی و بین المللی در مقایسه با سایر دانشگاه های جهان مشاهده کنند.

وی همچنین در خصوص سنجش و پایش علم در حوزه ها و موضوعات گوناگون گفت: اکنون توسعه علمی و سیاستگذاری علم و فناوری به موضوعی مهم تبدیل شده است که این مهم در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری درباره پژوهش و فناوری کشور که دستاورد های مهمی دارد، گفت: ایران با دارا بودن بالاترین رشد تولیدات علمی، مقام اول دنیا و از لحاظ تعداد مقالات مقام 17 جهان و اول غرب آسیا را دارا می باشد. ایران هر سال نسبت به سال قبل به دلیل توجه دانشگاه ها پیشرفت بیشتری در تولید علم دارد. برای نخستین مرتبه در سال 1365 در دانشگاه تهران بحث تولید علم مطرح شد که امروزه این مسئله در دانشگاه ها نهادینه شده است. تعداد مقالات نمایه شده کشور در نظام رتبه بندی اسکوپوس حاکی از این پیشرفت است که هر سال رشد چشمگیری دارد.

مهراد در ادامه تعداد مقالات نمایه شده در ISI را از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اعلام کرد و گفت: ایران در این نظام رتبه بندی رتبه 20 را دارد و دانشگاه فردوسی مشهد در این رتبه بندی در بین دانشگاه های کشور در رتبه 10 قرار دارد.