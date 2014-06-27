علیرضا برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: با توجه برنامهریزی فدراسیون کاراته کشورمان از امروز جمعه رقابتهای انتخابی تیم ملی در ردههای مختلف سنی پایه با هدف تشکیل پایگاههای قهرمانی در تهران برگزار میشود.
وی با اشاره به اعزام کاراتهکاهای قم به مسابقات انتخابی کاراته نوجوانان، ابراز داشت: برای این منظور جلسهای در هیئت کاراته تشکیل شد و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که تعداد 20 نفر از هنرجویان فعال باشگاههای کاراته استان قم در تیم اعزامی به این رقابتها قرار بگیرند.
نایب رئیس هیئت کاراته استان قم بیان داشت: بدین ترتیب این نفرات راهی رقابتهای انتخابی تیم ملی ردههای سنی پایه و تشکیل پایگاه قهرمانی کاراته کشور شدند تا در تلاش برای نشان دادن شایستگیهای خود و عضویت در تیم ملی با حریفان خود مبارزه کنند.
وی با بیان اینکه برترینهای مسابقات انتخابی این رده سنی به تیم ملی دعوت میشوند، اضافه کرد: هدف فدراسیون کاراته این است که برای تشکیل پایگاههای قهرمانی در سنین پایه یک دوره مسابقه انتخابی در رده سنی نوجوانان برگزار کند و بر همین اساس اعزام کاراتهکاهای قمی به این پیکارها صورت گرفت.
برخورداری در ادامه با اشاره به نحوه برگزاری این پیکارها، افزود: این رقابتها در کومیته انفرادی و در 6 وزن از امروز در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار میشود و ابتدا کاراتهکاهای اوزان منهای 47 و 57 و به اضافه 70 کیلوگرم با یکدیگر به رقابت میپردازند.
وی یاد آور شد: همچنین قرار است در ادامه ، رقابت کاراتهکاهای حاضر در وزنهای منهای 52، 63 و به اضافه 70 کیلوگرم برگزار شود در حالی که شرکتکنندگان در این رقابتها برای ایجاد پایگاههای قهرمانی سنین پایه به روی تاتامی خواهند رفت و وزنکشی مسابقات روز قبل مسابقه و با یک کیلوگرم ارفاق وزنی انجام میشود.
نایب رئیس هیئت کاراته استان قم در ادامه تصریح کرد: رشته ورزشی کاراته پیشینه و آینده بسیار درخشانی در قم دارد و این رشته به عنوان یکی از ورزشهای افتخار آفرین در استان قم معروف است زیرا هم در بخش مردان و هم در بخش بانوان از توانمندیهای زیادی در بین فعالان این رشته در کشور برخوردار است.
وی با بیان اینکه کاراته قم امسال صد در صد از میادین بینالمللی، آسیایی، جهانی و بازیهای آسیایی مدالهای رنگارنگی کسب خواهد کرد، عنوان داشت: کاراته قم در سالهای آتی نیاز به پشتوانه دارد و اتکاء هیئت کاراته استان قم برای پشتوانهسازی آینده کاراته قم به ورزشکاران ردههای سنی پایه از خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانانی است که در مسابقات مختلف فرصت شکوفایی استعدادهای خود را به وجود میآورد.
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