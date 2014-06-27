به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح جمعه در جمع خانواده ایثارگران مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر با تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته برای مقابله با مواد مخدر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی به منظور پاکسازی مناطق آلوده و مقابله با سوداگران صورت گرفته است.

وی ادامه داد: فعالیت‌های مقابله با مواد مخدر یکی از مهمترین راه‌های نجات انسان‌ها از این بلای خانمان‌سوز است و نقش بسیار مهمی در سلامت جامعه دارد و سلامتی را برای جامعه در پی دارد و از نابودی انسان‌ها جلوگیری می‌کند.

سالاری به نقش بسیار مهم شهدا در این آرامش و امنیت جامعه اشاره کرد و افزود: شاهدت در مسیر رفاه و سلامتی انسانها از ارزش بسیار بالایی نزد خدا برخوردار است و این شهدا در حجامعه نیز به عنوان الگو شناخته می‌شوند.

استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه باید یک فرهنگ عمومی برای مقابله با مواد مخدر ایجاد شود، تصریح کرد: همه باید خود را ملزم به مقابله با این پدیده شوم بدانیم و از همه توان برایم قابله با آن استفاده کنیم.

نقش بسیار مهم سازمان‌های مردم‌نهاد در مقابله با مواد مخدر

وی از سه برابر شدن کشفیات مواد مخدر استان بوشهر طی سه ماه نخست امسال در استان بوشهر خبر داد و افزود: نیروی انتظامی گام‌های بسیار محکمی را برای نا امن کردن فضا برای سوداگران مرگ برداشته است و شاهد افزایش چشمگیر کشفیات مواد مخدر هستیم.

سالاری به نقش بسیار مهم سازمان‌های مردم‌نهاد در مقابله با مواد مخدر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: برای مبارزه با سوداگران مرگ در استان بوشهر باید سمن‌ها مورد حمایت بیشتری قرار بگیرند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای برخورد قاطع با سوداگران مرگ، افزود: یکی از استان‌های پیشتاز کشور در مقابله با مواد مخدر استان بوشهر است که در سال جاری برنامه‌های مقابله با سوداگران تشدید شده است.