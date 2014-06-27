به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های نماز جمعه شهر ابهر افزود: البته بدیهی است سرمایه‌گذاری نیز باید به پرداخت حق و حقوق پایبند باشند.

وی در ادامه به هفته قوه قضاییه اشاره کرد و ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان قوه قضائیه، این قوه را یکی از ارکان مهم نظام اسلامی عنوان کرد و ادامه داد: کار آمدی یا نا کار آمدی آن تاثیر بسیاری بر سلامت یا فساد دستگاه‌های دیگر کشور دارد.

حجت الاسلام رحیمی کار قوه قضاییه را بسیار سنگین توصیف کرد و افزود پارسال حدود 15 میلیون پرونده وارد دادگستری شد اگر در هر پرونده حداقل 2 نفر دخیل باشد 30میلیون نفر درگیر دادگستری بود و این آمار نشان از حجم سنگین کار این قوه و نشان از ضعف فرهنگی جامعه است. که همه باید دست به دست هم دهند اولا صبر و حوصله جامعه را بالا ببرند و در هر کاری سراغ دادگستری نروند.

امام جمعه ابهرافزود: انصاف و عدالت را رعایت کرده و به حق خود قانع شوند و شوراهای حل اختلاف تقویت شده و مسائل کدخدامنشی حل شود و از طرف دیگر مشکل قانون باید حل شد و اجرای حدود تعزیرات باید علنی شود در اجرا حدود علنی و آشکار است که موجب عبرت دیگران می شود.

حجت الاسلام رحیمی به 6 تیر ماه 1360سالروز سوء قصد به حضرت آیت الله خامنه‌ای در مسجد ابوذر تهران و شهادت آیت الله دکتر بهشتی در 7تیر ماه 1360 و شهادت آیت الله صدوقی در سال 1361 و حمله ددمنشانه ناوگان آمریکایی جنایتکار به هواپیمای مسافری ایرباس ایران در خلیج فارس و شهادت 298 سرنشین آن در سال 1367 و بمباران شیمیایی سردشت اشاره کرد و افزود: پیام این چندین مناسبت این است که ایران قربانی تروریست‌ها بوده استو این مناسبت‌ها یادآور جنایت‌های بی‌شمار آمریکا و سازمان منافقین علیه مردم ایران بوده که تاریخ این خیانت‌ها و جنایت‌ها را به فراموشی نخواهد سپرد.

وی افزود: از بین این جنایتها ذات اقدس احدیت ذخیره خود را برای حفظ نظام اسلامی صیانت کرد و اکنون این رهبر جانباز و مخلص ما ابراهیم وار بت شکنی می کند.

امام جمعه ابهر گفت: اگر امروزه شما می بینید اطراف کشور ما آتش گرفته است. ما به خاطر ولایت ابراهیم‌وار و وسط آتش مثل گلستان هستیم. این گلستان به برکت ولایت است که در وسط آتش قرار گرفته است.

حجت الاسلام رحیمی در ادامه از مواد مخدر به‌عنوان یک بلای خانمانسوز یاد کرده و به اولیاء توصیه کردند مواظب بچه های خود باشند.