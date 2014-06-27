به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، در دیدار فینال این رقابتها تیم گاز با امتیاز مثبت 20 بر 13 تیم پرشین مازندران را شکست داد و قهرمان شد.

بنا بر اين گزارش نتیجه انفرادی دیدار فینال به شرح زیر است:

دیدار فینال: گاز مازندران 20 – پرشین مازندران 13

57 کیلوگرم: یونس سرمستی 3 - رضا اطری 2 (امتیاز مثبت 3- 1)

61 کیلوگرم: مصطفی آقاجانی 14 - آرش دنگسرکی 8 (امتیاز مثبت 3- 1)

65 کیلوگرم: صائب کلانتری 10 - محمد یوسفی صفر (امتیاز مثبت 4- صفر)

70 کیلوگرم: مسعود کمروند 5 - سعید داداش‌پور 2 (امتیاز مثبت 3- 1)

74 کیلوگرم: علیرضا قاسمی 1 - ایمان محمدیان 2 (امتیاز مثبت 1- 3)

86 کیلوگرم: احسان امینی 9 - جواد ابراهیمی 5 (امتیاز مثبت 3- 1)

97 کیلوگرم: عباس طحان 4 - اباذر اسلامی یک (امتیاز مثبت 3- 1)

125 کیلوگرم: جعفر شمس ناتری حاضر نشد،‌ عبداله قمی (امتیاز مثبت صفر- 5)

جمع امتیاز مثبت: 20- 13

برد انفرادی: 6- 2

بر اين اساس رده بندی تیمی این رقابتها نيز به شرح زیر است:

1- گاز مازندران

2- پرشین مازندران

3- صنایع غذایی سحر همدان

4- بیمه رازی دانسفهان

5- گروه ساختمانی کفایتی مشهد

6- شورای شهر و شهرداری کرج

7- توفیق جهانبخت تهران