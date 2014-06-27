به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مصلح در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر خورموج ضمن رعایت تقوای الهی در همه شئونات زندگی اظهار داشت: باید نسبت به انجام واجبات و ترک محرمات حساس باشیم و از گناه بترسیم و از عواقب آن خوف داشته باشیم.

وی با اشاره به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان افزود:ماه رمضان ماه تمرین مبارزه با گناه است و در این ماه بهترین عمل برای انسان گناه نکردن است.

مصلح ادامه داد: ماه رمضان بهترین فرصت برای کسب تقوا است و ما باید از این ماه به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.

وی اضافه کرد:این ماه از جایگاه ویژه ای برخوردار است توجه خدا به بندگان در ماه بیشتر است که می طلبد مومنین خودشان را برای این ماه پر برکت آماده کنند.

مصلح با اشاره به سالروز سوء قصد به حضرت آیت الله خامنه ای گفت: ششم تیر ماه سال 60 سالروز سوء قصد منافقین به حضرت آیت الله خامنه ای در زمان ریاست جمهوری بوده و این سال یکی از سالهای پر حادثه برای نظام نو پای مقدس جمهوری اسلامی بوده است.

وی بیان کرد:با ترورهای که دشمنان اسلام آن را طراحی کردند و با تحرکات آنها در سطح کشور با همراهی رئیس جمهور آن زمان شخصیتهای مهمی را از این کشور گرفتند.

امام جمعه خورموج تصریح کرد:حادثه هفتم تیر سال 60 که توسط منافقین رخ داد منجر به شهادت رسیدن 72 نفر از یاران امام شد که در راس همه آنها دکتر آیت الله شهید بهشتی بود که حقیقتا در زمان حیات و هم در زمان شهادت مظلوم واقع شد.

حجت الاسلام مصلح ضمن گرامیداشت شهادت چهارمین شهید محراب خاطر نشان کرد:هر جریان و جنایاتی که رخ داده آمریکا در آن نقش داشته است.