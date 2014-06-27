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۶ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۴۳

آیت الله نعیم آبادی:

عده‌ای مجلس را با بنگاه معاملاتی اشتباه گرفته‌اند/ انتقاد از فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی

عده‌ای مجلس را با بنگاه معاملاتی اشتباه گرفته‌اند/ انتقاد از فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی

بندرعباس - خبرگزاري مهر: امام جمعه بندرعباس با انتقاد از آغاز فعالیت‌های زود هنگام برخی برای انتخابات مجلس، گفت: متاسفانه عده ای مجلس را با بنگاه معاملاتی اشتباه گرفته اند و برای رفتن به مجلس با مردم معامله می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله غلامعلي نعيم آبادي در خطبه‌هاي نماز جمعه اين هفته بندرعباس با اشاره به نزديك بودن ماه مبارك رمضان، بيان داشت: بايد با خوشناسي و پاك كردن گناهان، خود را براي استقبال از ماه ضيافت الهي آماده كنيم.

وي در ادامه با گراميداشت هفته قوه قضائيه، افزود: در ميان قضات و كاركنان دستگاه قضا نيروهاي مخلص و شايسته بسياري وجود دارد اما متاسفانه برخي افراد ناآگاه به دنبال جوسازي عليه دستگاه قضايي هستند در حالي اشتباه ممكن است در هر مجموعه‌اي رخ دهد و نبايد ما كل آن مجموعه را تضعيف كنيم.

نماينده ولي فقيه در استان هرمزگان در بخش ديگري از سخنان خود جنايات گروه تروريستي داعش در عراق را محكوم كرد و اظهار داشت: اين گروه تروريستي تاكنون هزاران نفر از شيعيان را كشته و حتي عالمان اهل سنت را نيز كشته است كه اين نشان مي دهد اين گروه تروريستي هيچ مذهبي را قبول ندارد.

آيت الله نعيم آبادي ادامه داد: داعش دست نشانده آمريكا و اسرائيل و استكبار جهاني است و از طرف آنها كنترل مي شود و آنها بايد بدانند روزي داعش عليه آنها نيز بلند خواهد شد.

وي در ادامه با اشاره به مشكل كمبود آب در استان هرمزگان، گفت: اگر در مصرف آب صرفه جويي نشود و غفلت كنيم، آب جيره بندي خواهد شد و هدر دادن آب به لحاظ شرعي حرام است.

امام جمعه بندرعباس همچنين از فعاليت هاي زودهنگام برخي براي انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي انتقاد كرد و بيان داشت: متاسفانه عده اي مجلس را با بنگاه معاملاتي اشتباه گرفته اند و از هم اكنون وقت مردم را گرفته و به دنبال معامله براي انتخابات مجلس هستند.

آيت‌الله نعيم آبادي خاطرنشان كرد: عده اي نبايد از هم اكنون با تخريب ديگران، به دنبال اثبات خود باشند، و نبايد به اين افراد تعهد راي داد و مجلس جاي افراد دلال نيست و جاي افراد زبده است.

کد مطلب 2320543

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