به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله غلامعلي نعيم آبادي در خطبه‌هاي نماز جمعه اين هفته بندرعباس با اشاره به نزديك بودن ماه مبارك رمضان، بيان داشت: بايد با خوشناسي و پاك كردن گناهان، خود را براي استقبال از ماه ضيافت الهي آماده كنيم.

وي در ادامه با گراميداشت هفته قوه قضائيه، افزود: در ميان قضات و كاركنان دستگاه قضا نيروهاي مخلص و شايسته بسياري وجود دارد اما متاسفانه برخي افراد ناآگاه به دنبال جوسازي عليه دستگاه قضايي هستند در حالي اشتباه ممكن است در هر مجموعه‌اي رخ دهد و نبايد ما كل آن مجموعه را تضعيف كنيم.

نماينده ولي فقيه در استان هرمزگان در بخش ديگري از سخنان خود جنايات گروه تروريستي داعش در عراق را محكوم كرد و اظهار داشت: اين گروه تروريستي تاكنون هزاران نفر از شيعيان را كشته و حتي عالمان اهل سنت را نيز كشته است كه اين نشان مي دهد اين گروه تروريستي هيچ مذهبي را قبول ندارد.

آيت الله نعيم آبادي ادامه داد: داعش دست نشانده آمريكا و اسرائيل و استكبار جهاني است و از طرف آنها كنترل مي شود و آنها بايد بدانند روزي داعش عليه آنها نيز بلند خواهد شد.

وي در ادامه با اشاره به مشكل كمبود آب در استان هرمزگان، گفت: اگر در مصرف آب صرفه جويي نشود و غفلت كنيم، آب جيره بندي خواهد شد و هدر دادن آب به لحاظ شرعي حرام است.

امام جمعه بندرعباس همچنين از فعاليت هاي زودهنگام برخي براي انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي انتقاد كرد و بيان داشت: متاسفانه عده اي مجلس را با بنگاه معاملاتي اشتباه گرفته اند و از هم اكنون وقت مردم را گرفته و به دنبال معامله براي انتخابات مجلس هستند.

آيت‌الله نعيم آبادي خاطرنشان كرد: عده اي نبايد از هم اكنون با تخريب ديگران، به دنبال اثبات خود باشند، و نبايد به اين افراد تعهد راي داد و مجلس جاي افراد دلال نيست و جاي افراد زبده است.