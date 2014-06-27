شعب تجدید نظر پرونده های قاچاق کالا و ارز در لرستان ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت اله بیرانوند ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی عدم وجود شعب تجدید نظر خواهی پرونده های قاچاق کالا و ارز را یکی از معضلات پیش روی فرایند مبارزه با قاچاق کالا در استان خواند.

وی تصریح کرد: عدم وجود شعب تجدید نظر در بحث قاچاق کالا موجب شده تا پرونده های قابل تجدید نظرخواهی را به تهران ارجاع دهیم و این امر سرعت رسیدگی به پرونده ها را با مشکل مواجه می کند.

معاون اجرایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان لرستان در ادامه سخنان خود اجرای ماده 75 قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر حضور نیروهای انتظامی در اداره کل تعزیرات حکومتی را الزامی دانست.

بیرانوند اظهار داشت: به موجب بند 75 قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی موظف است نیروهای آموزش دیده خود را در اداره کل تعزیرات حکومتی مستقر کند و به موجب همین بند اداره تعزیرات حکومتی و دادگستری نیز باید امکانات اولیه را برای استقرار این نیروها فراهم کند.

وی ادامه داد: در این راستا امکانات اولیه برای استقرار نیروهای انتظامی در اداره تعزیرات حکومتی استان فراهم شده ولی علی رغم مکاتبات با نیروی انتظامی استان هنوز همکاری های لازم در راستای استقرار نیروهای انتظامی صورت نگرفته است.