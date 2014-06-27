به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله محمدرضا ناصري در خطبه هاي اين هفته نمازجمعه يزد با اشاره به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال اقتصاد، فرهنگ، مديريت جهادي و عزم ملي اظهار داشت: فرهنگ دغدغه همه مسئولان و مردم است و اگر موضوع فرهنگ در همه امور اصلاح شده و به فرهنگ اسلامي نزديك شود، بسياري از مسائل خود به خود حل خواهد شد.

وي بيان كرد: دانشگاه ها،‌ مراكز فرهنگي، حوزه هاي علميه و تمام مراكزي كه به نوعي در حوزه فرهنگ فعاليت مي كنند بايد بر روي اين موضوع مهم فكر كنند و فرهنگ هاي درست و فراموش شده را دوباره احيا كرده و برخي فرهنگ هاي غلط را از جامعه بزدايند.

دشمن در صدد جايگزين كردن فرهنگ هاي غلط خود به جاي فرهنگي ديني ماست

آيت الله ناصري با بيان اينكه دشمن در بسياري از موارد رخنه كرده و فرهنگ ما را مورد هجمه قرار داده است، خاطرنشان كرد: دشمن همه تلاش خود را به كار گرفته تا از طريق فرهنگ به ما ضربه وارد كند و با رسوخ و نفوذ در فرهنگ ما، اصالت ها را از ملت و جوانان ما گرفته و فرهنگ و افكار غلط خود را جايگزين كند.

وي تصريح كرد: فرهنگ دشمن از طريق اينترنت و ماهواره به خانه ها نفوذ كرده و بنيان خانواده بيش از هر بنيان ديگري در معرض آسيب هاي آن قرار گرفته است.

امام جمعه يزد خاطرنشان كرد: اكنون فرهنگ ازدواج، انتخاب همسر، فرزنددار شدن، تشكيل خانواده و فرهنگ ارتباط با خانواده تحت تاثير قرار گرفته و اجتناب از ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج، خانواده هاي كم جمعيت دو يا سه نفري و ... بنيان خانواده را تحت تاثير قرار داده است.

وي با اشاره به اينكه كم جمعيتي خانواده ها، آنها را به سردي و دوري از اجتماع گرايش داده است، بيان كرد: اين شيوه زندگي شباهتي به زندگي اسلامي ندارد و اين سبك زندگي غربي است كه توسط دشمن به تدريج بر ذهن و فكر جوانان ما تاثير گذاشته است.

دانشگاه ها و حوزه هاي علميه وظيفه سنگين تري در قبال اصلاح فرهنگ جامعه دارند

آيت الله ناصري وظيفه دانشگاه ها و حوزه هاي علميه را سنگين تر از بقيه مراكز فرهنگي دانست و تاكيد كرد: حوزه ها و دانشگاه ها توجه داشته باشند كه غربي ها با استفاده از وسايل ارتباطي روز، جوانان و نوجوانان ما را در كنج خانه ها ربوده اند.

وي بر احياي فرهنگ ديني تاكيد كرد و اظهار داشت: اگر فرهنگ ديني احيا شود و فرهنگ هاي وارداتي و مخرب از بين برود، بسياري از مشكلات خانواده ها و جامعه برطرف خواهد شد.

امام جمعه يزد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فرا رسيدن ماه مبارك رمضان بيان كرد: ماه رمضان ماه مهماني خداست و اگر كسي در اين ماه آمرزيده نشود، در خسران و زيان است.

زمينه بخشش خطاهاي خود را در ماه مبارك رمضان فراهم كنيم

آيت الله ناصري خاطرنشان كرد: همه ما در ايام سال اشتباهات و گناهاني را مرتكب مي شويم كه خداوند متعال از سر لطف و مهرباني خود، ماه رمضان را براي استغفار و آمرزش ما قرار داده است و لازم است با عبادت و توبه، سجده هاي طولاني و طلب آمرزش، زمينه بخشش خطاهاي خود را فراهم كنيم.

وي همچنين بر اجراي سنت اطعام و افطار در ماه مبارك رمضان تاكيد كرد و افزود: كسي كه در اين ماه مسلماني را حتي با دانه اي خرما و جرعه اي آب افطار دهد، خداوند آتش دوزخ را از او دور خواهد كرد.

آيت الله ناصري با برشمردن برخي از اعمال واجب و مستحب در اين ماه، بر استفاده كامل از فيوضات ماه مبارك رمضان تاكيد كرد و يادآور شد: ماه رمضان را نبايد مورد غفلت قرار داد و بايد نهايت استفاده را از اين ماه ببريم.

امام جمعه يزد در خطبه هاي امروز همچنين ياد و خاطره شهيد بهشتي و 72 تن از ياران با وفاي انقلاب همچنين سالروز شهادت آيت الله صدوقي، شهيد محراب استان يزد را گرامي داشت و افزود: منافقان انسانهاي بزرگي را از ملت و انقلاب گرفتند اما خون اين شهدا، انقلاب ما را بيمه كرد.