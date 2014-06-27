ملاک و معیار سلامت جامعه قوه قضائیه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حاج شیخ مصطفی باقری بنابی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه شهرستان بناب با گرامیداشت هفتم تیر سالروز شهادت آیت الله دکتر بهشتی و یاران باوفای ایشان و همچنین تجلیل از مقام شامخ آن شهید بزرگوار اظهارکرد: به همین مناسبت این هفته در کشور بنام هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است.

وی با بیان اینکه اگر قوه قضائیه سالم باشد، به مرور زمان تمام دستگاهها و مردم نیز سالم خواهند بود، گفت: ملاک و معیار سلامت جامعه درتمام دنیا قوه قضائیه است.

وی سپس با گرامیداشت هفته قوه قضائیه تصریح کرد: ممکن نیست یک کشوری به سلامت کامل برسد، مگر اینکه دستگاه قضایی سالم در رأس آن قرار گیرد و خدای نکرده اگر دستگاه قضایی سالم نباشد، به تدریج دستگاه های دیگر نیز آسیب می بینند.

خطیب جمعه شهرستان بناب با بیان اینکه سلامت نظام جز با سلامت قوه قضائیه تحقق نخواهد یافت، افزود: این قوه قضائیه است که با تخلف و انحراف برخورد کرده و از تکرار آن جلوگیری می کند.

حجت الاسلام باقری بنابی تأکید کرد: اگرخدای نکرده قوه قضائیه سالم نباشد و در مقابل انحرافات، ظلم و منکرات قاطع نباشد، آن موقع ظلم، فساد و منکرات در جامعه رشد پیدا می کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب با اشاره به جایگاه حساس و بالای قوه قضائیه در کشور گفت: آنچه در این مسئولیت حساس و خطیر می تواند اجرای عدالت را تضمین کند، وجود انسانهای خداترس و انسانهای خدامحور در این مجموعه است و افراد شاغل در این مجموعه نباید سفارش پذیر باشند. چراکه با این ملاحظات نمی شود به اجرای عدالت فکر کرد.