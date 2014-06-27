شهید بهشتی معمار قضاوت اسلامی و قوه قضاییه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی پورمحمدی امروز در خطبه های نماز جمعه شهرستان مراغه با تاکید بر اهمیت و ارزش قوه قضاییه و دادگستری در کشور گفت: اساسی ترین وظیفه دستگاه قضایی کشور، برقراری و اجرای عدالت است.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه باید درمقابل تضییع حقوق مردم بایستد و حق را به حقدار بدهد، افزود: دشمن همواره می خواهد با ترور بزرگان و شخصیت های تاثیرگذار نظام جلوی حرکت انقلاب اسلامی را بگیرد.

امام جمعه مراغه با اشاره به اینکه دشمن هرگز با هوشیاری و بصیرت مردم و رهبری به اهداف شوم خود نمی رسد، ادامه داد: قضاوت و برقراری عدالت در این تشکیلات به عنوان امانت الهی و اسلامی در دست قضات است که آنها باید در این راه همواره هوشیار باشند.

وی با اشاره به نا امنی های اخیر عراق گفت: برخی ها با تفرقه افکنی بین شیعه و سنی ها به دنبال ایجاد جنگ بین این دو مذهب هستند تا گروهک تکفیری داعش به راحتی به هدف خود برسد.

حجت الاسلام پورمحمدی همچنین گفت: هدف گروهک تروریستی داعش در عراق و سوریه ایجاد جنگ بین شیعه و سنی ها در این کشورها است.