اتحادیه اروپا به روسیه اولتیماتوم داد/ امضای قرارداد تجارت آزاد با اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "پترو پروشنکو" رئیس‌ جمهوری اوکراین در گفتگو با شبکه خبری سی ان ان ضمن مخالفت با تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا از آمادگی خود برای همکاری با روسیه به منظور حل تنشها در شرق اوکراین خبر داد.



رئیس‌ جمهوری اوکراین با تاکید بر لزوم اجرای صلح، روسیه را همسایه کشورش خواند و درباره بهبود روابط دوجانبه بر پایه اعتماد طرفین و همچنین کمک دیگر کشورها برای ایجاد ساختار جدید امنیتی در سایه ثبات و آرامش تاکید کرد.



شبکه خبری بی بی سی نیز گزارش داد که اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در بروکسل به روسیه تا روز دوشنبه مهلت داد تا در جهت تنش زدایی در مناطق شرقی و جنوبی اوکراین اقدام کند و در غیر این صورت تحریم های بیشتر علیه این کشور اعمال می شود.

خبر دیگر اینکه "سرگئی گلازیف" مشاور پوتین ضمن محکوم کردن موافقت دولت اوکراین با معاهده همکاری اقتصادی و تجاری با اتحادیه اروپا رئیس‌ جمهوری اوکراین را یک نازی و فاقد مشروعیت خواند.



این اظهارات در پی انعقاد معاهده جدید اوکراین و اتحادیه اروپا در اجلاس رهبران کشورهای عضو در بروکسل و بهره مندی اوکراین از تسهیلات تجاری ویژه و کمک‌ های اقتصادی اتحادیه اروپا مطرح شد.



این درحالیست که وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به توافقنامه مشارکت و ایجاد منطقه آزاد تجاری اوکراین، گرجستان و مولداوی با اتحادیه اروپا در مقر این اتحادیه اعلام کرده است که این توافق به دلیل برهم زدن هماهنگی و کاهش روابط تجاری-اقتصادی روسیه با همسایگانش به اقتصاد روسیه آسیب می زند.