اجرای تعزیه امام علی(ع) در ماه رمضان/ 18 گروه تعزیه در ورامین فعال هستند

جعفر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان اشتیاق مردم برای حضور در مساجد و اماکن مذهبی و شرکت در برنامه های فرهنگی افزایش چشمگیری پیدا می کند، در واقع اشتیاق مردم برای حضور در برنامه های مذهبی در ماه مبارک رمضان فرصت کم نظیری را در اختیار مدیران و فعالان بخش فرهنگی قرار داده تا هر چه بیشتر مردم را با فرهنگ ناب اسلامی و سیره اهل بیت(ع) آشنا سازند.

وی افزود: تعزیه جایگاه ویژه ای در میان مردم ایران دارد و این هنر اصیل ریشه در اعتقادات و آداب و رسوم اسلامی ما دوانده است به همین خاطر همواره برنامه های تعزیه با استقبال باشکوه مردم مواجه می شود که در این زمینه هم اکنون 18 گروه تعزیه در ورامین فعال هستند که 10 گروه برای انجام برنامه در ماه مبارک رمضان اعلام آمادگی کردند که پس از بازبینی و بررسی فعالیت گروه ها، 8 گروه برای اجرای تعزیه در ماه مبارک رمضان برگزیده شدند.

این مسئول عنوان کرد: ماه مبارک رمضان و لیالی پرفیض قدر، متعلق به مولای متقیان حضرت علی(ع) است و این ماه نورانی بهترین فرصت برای معرفی سیره و شخصیت این امام همام به مردم بویژه نسل جوان و نوجوان کشور خواهد بود.

کاظمی یادآور شد: اجرای تعزیه در مناسبت های مختلف در سطح ورامین با استقبال خوب مردم و هنرمندان روبرو شده که برای نمونه اجرای تعزیه ویژه ماه محرم در سطح شهر و برخی روستاها توانست اثرات مثبتی را به همراه داشته باشد.

وی گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته تعزیه امام علی(ع) همزمان با ماه مبارک رمضان در نقاط مختلف شهرستان ورامین و با استفاده از بازیگران بومی روی صحنه خواهد رفت.