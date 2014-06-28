اعتبارات عمرانی شهرستان بدره 45 درصد افزایش یافت

سیروس مرادحاصلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعتبارات عمرانی شهرستان بدره 45 درصد افزایش یافته است به طوری که هم اکنون 11 میلیارد ریال اعتبار به شهرستان بدره اختصاص یافته است.

این مسئول اظهار داشت: از این میزان اعتبار 40 میلیارد ریال از محل تملک دارایی های استان و 76 میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور اختصاص یافته است.

فرماندار بدره ادامه داد: پنج میلیارد ریال اعتبار به تازگی از سوی دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری ایلام برای تکمیل ساختمان فوریت های پزشکی این شهرستان اختصاص یافته است.

مراد حاصلی یادآور شد: یک میلیارد ریال نیز از اعتبارهای شهرستانی به این مبلغ افزوده شده تا تکمیل این ساختمان با کسری بودجه مواجه نشود و چالشی که مردم منطقه در خصوص بهداشت و درمان با آن مواجه اند، حل شود.



وی افزود: همچنین هشت میلیارد ریال دیگر از محل اعتبارهای استانی برای تکمیل تجهیزات این مرکز درمانی اختصاص یافته است.

وی گفت: با توجه به اینکه شهرستان بدره از بخش به شهرستان تبدیل شده، اما هنوز برخی اداره ها در این شهرستان راه اندازی نشده است.

سرپرست فرمانداری بدره ادامه داد: مردم این شهرستان به دلیل نبود اداره های دولتی، برای انجام کارهای اداری مجبورند به شهرستان دره شهر یا مرکز ایلام مراجعه کنند که این کار باعث طی کردن مسیری طولانی برای آنان می شود.



مراد حاصلی به تشکیل نشست شورای اداری با حضور استاندار دو ماه پیش در فرمانداری بدره اشاره کرد و یادآور شد: در این نشست استاندار ایلام به تشکیل هر چه سریع تر اداره های دولتی در این شهرستان تاکید ویژه ای داشتند.



