سفر پر نتيجه هاشمي/ توقيف محموله 1800 كيلويي مسكوكات گلدكوئيست// فيلم تبليغاتي آقاي استاندار و ....

خبرگزاري "مهر" بنا دارد هر از گاهي، اينگونه اخبار موسوم به "ويژه" را كه عمدتا خبرهايي "غير رسمي و تاييد نشده" هستند ، ضمن اعمال ملاحظات شرعي ، قانوني و حتي عرفي ،از پشت صحنه رويدادها و اخبار رسمي و ويتريني براي اطلاع مراجعان محترم خود منتشر سازد.

خبرگزاري "مهر" ضمن تاكيد بر مسووليت خود به عنوان رسانه اي حرفه اي و رسمي ؛ تاكيد دارد كه در انتشار اين "گفته مي شود..." ها ، هيچ انگيزه اي جز اطلاع رساني و وظيفه حرفه اي و رسانه اي در كار نيست. به هرحال اين مطالب در فضاي رسانه اي و افكار عمومي "گفته مي شود" و چه بهتر است مراجعي كه اخبار مربوط به آنها است مطلع بوده و جهت ايجاد فضاي شفاف خبري صحت و سقم آن را بيان نمايند.

" گفته مي شود ... " بنا ندارد كه صرفا سياسي باشد و قطعا به عرصه هاي بين الملل ، اجتماع ، ورزش ، اقتصاد و .. وارد خواهد شد . "گفته مي شود ..."علاوه بر آنكه سعي خواهد كرد از گفته ها و شنيده هاي فرهنگي و هنري براي مخاطبان خود بگويد ، اصرار دارد كه نگاه فرهنگي خود را در تمامي عرصه هاي ديگر خبري نيز به اثبات رساند.

گفته مي شود ...



- كارشناسان امور منطقه ، سفر آقاي هاشمي رفسنجاني به عربستان را موفقيت آميز ارزيابي كرده اند. در اين سفر بهبود مناسبات دو كشورو آزادي عمل شيعيان عربستان در دستور كار مذاكرات قرار داشته است. بر اين اساس، در روز گذشته براي انتشار چهل كتاب شيعيان مجوز صادر شده است. همچنين زوار ايراني مدينه اظهار داشتند كه طي سه روز گذشته برخورد شرطه ها با زائران ايراني بسيار خوب بوده است.

- آيت الله هاشمي شاهرودي با صدور دستور العملي خطاب به رئيس سازمان بازرسي كل كشور اظهار داشته است كه اين سازمان موظف است نتيجه نهايي پرونده هاي خود را در اختيار عموم و رسانه ها قرار دهد.

- در آخرين روز دولت گذشته ، قراردادي 800 ميليوني براي انجام اموري تحت عنوان بانك اطلاعاتي در وزارت .... با يك نورچشمي منعقد گرديده و وي در اولين مرحله يخش اعظمي از اين قرارداد را هم به عنوان پيش پرداخت دريافت نموده است.

- در شش ماه اول سال 84، چند سرمايه دار كويتي، بيش از 60 ميليون دلار سرمايه گذاري در شهر مشهد كرده اند. اين سرمايه گذاري جهت احداث هتل و طرح هاي اقامتي اطراف حرم امام رضا (ع) بوده است.

- برخي آمار حكايت از آن دارد كه تنها در شهر تهران، 300 هزار نفر عضو شبكه هرمي گلدكوئيست هستند. به اعتقاد كارشناسان، حداقل 100 ميليون دلار از بابت عضويت اين تعداد از كشور خارج شده است.

- يك محموله از مسكوكات شبكه گلدكوئيست در فرودگاه امام خميني (ره) توقيف شد. وزن اين محموله حدود 1800كيلو بوده است.

- از ايرواني به عنوان اصلي ترين گزينه وزارت رفاه نام برده مي شود.

- يك روحاني در مسجد جمكران قم در اعتراض به برنامه هاي صدا وسيما دست به اعتصاب غذا زده است.

- از شيخ عطار به عنوان يكي از گزينه هاي جدي معاونت اقتصادي وزارت خارجه و يا استانداري آذربايجان شرقي و شمع آبادي به عنوان استاندار خراسان رضوي نام برده مي شود.

- از بوربور به عنوان يكي از گزينه هاي مطرح جهت معرفي وي به مجلس براي احراز پست وزارت آموزش و پرورش نام برده مي شود.

- صفار هرندي اقدام به تشكيل اتاق فكر در حوزه هاي مختلف مرتبط با ماموريت هاي وزارت ارشاد خواهد كرد.

- مهندس علي يوسف پور علاوه بر احراز پست معاونت حقوقي و پارلماني مجلس وزارت نيرو، مسوول اداري مالي اين وزارتخانه هم شده است. وزارت نيرو 240 شركت بزرگ را در زير مجموعه خود دارد. اين وزارتخانه در سال گذشته حدود نيمي از بودجه عمراني كشور را به خود اختصاص داده بود. مسوول سابق اداري- مالي اين وزارتخانه از اعضاي موثر حزب مشاركت بوده است.

- يكي از استانداران كشور، اقدام به ساخت فيلم تبليغاتي درباره فعاليت هاي عمراني و سياسي خود كرده كه قرار است آن را از طريق يكي از شبكه هاي ماهواره اي پخش نمايد.

- با حكم صفار هرندي، دلشادي مدير اداري مالي وزارت ارشاد شد. پيش از اين، دلشادي مديريت اداري مالي قوه قضائيه را برعهده داشت.

- قرار بود كردان جانشين جهرمي در شوراي نگهبان شود كه اين امر به دلايلي منتفي گرديده است.