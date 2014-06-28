تشریح تمهیدات ترافیکی ماه مبارک رمضان در پایتخت/ اجرای طرح زوج و فرد یک ساعت کاهش یافت

سرهنگ تیمور حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تسهیلات ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ همزمان با ماه مبارک رمضان اظهار داشت: برای تسهیل ترافیک و تامین نظم و ایمنی عبور و مرور و جلوگیری از تراکم بار ترافیکی در معابر، تقاطع ها و میادین شهر به ویژه در زمان افطار برنامه های ویژه یا را در نظر گرفته ایم.

وی ادامه داد: رسیدگی فوری به تصادفات و سوانح رانندگی به ویژه در زمان پیک ترافیک و ساعات شب از برنامه های پلیس در ماه مبارک رمضان است و این در حالی است که همچون سالهای گذشته برخورد با روزه خواری رانندگان و ایجاد آلودگی صوتی در دستور کار است.

وی با اشاره به اجرای برنامه های فرهنگی مذهبی در مناطق 22 گانه تهران افزود: با برنامه ریزی های انجام شده پوشش ترافیکی مراسمهای فرهنگی و مذهبی در بوستانهای 21 گانه تهران، جشنها، مسابقات ورزشی و نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با به کارگیری توان حداکثری نیروها انجام می شود.

رئیس پلیس راهور تهران با بیان این که تعداد تیمهای کنترلی پلیس در ساعات شب به منظور پیشگیری از تراکم در معابر اصلی افزایش می یابد افزود: با توجه به این که برخی از اصناف براساس مجوزها از افطار تا اذان صبح فعالیت می کنند حضور پلیس نیز تقویت می شود. این در حالی است که برنامه های ویژه ای نیز برای لیالی قدر، راهپیمایی روز قدس و نماز سعید عید فطر در نظر گرفته شده است که در موعد مقرر اعلام می شود.

به گفته حسینی حضور فیزیکی پلیس در تقاطع های پایتخت به ویژه در ساعات افطار برای جلوگیری تراکم بار ترافیکی افزایش یافته و در عین حال جرثقیل های پلیس در اطراف اماکن مذهبی، مساجد و حسینیه ها مستقر می شوند.

وی با بیان این که طرح تابستانه در ماه مبارک رمضان انجام می شود، تاکید کرد: با توجه به فعال بودن اصناف پایتخت از افطار تا سحر در شبهای ماه مبارک رمضان از شهروندان درخواست می کنیم ضمن رعایت قوانین و مقررات از توقف در منحلهای غیرمجاز و ایجاد سد معبر و مزاحمت ترافیکی خودداری کنند.

وی در مورد این که آیا با وجود عدم کاهش ساعات کار از سوی دولت زمان اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد تغییر می کند گفت: به منظور تسهیل عبور و مرور شهروندان به ویژه ساکنین هسته ای مرکز شهر ساعت اجرای طرح زو ج و فرد در ماه مبارک رمضان یک ساعت کاهش یافته و از ساعت 6:30 تا 18 اجرا و طرح ترافیک نیز بدون تغییر از ساعت 6:30 تا 17 اجرا می شود.

رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به تدابیر در نظر گرفته شده برای جلوگیری از سد معبر در اطراف رستورانها، سالنهای غذاخوری، کافی شاپها و اماکن تفریحی گفت: تذکرات لازم به صنوف مربوطه داده شده و ماموران پلیس راهور با تمهیدات اندیشیده شده ضمن استقرار در مناطق مختلف شهر با متخلفان برخورد می کند.