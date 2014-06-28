فرماندار سرپل ذهاب منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حکمی از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، فرماندار جدید شهرستان سرپل ذهاب، معرفی و منصوب شد.

در این حکم، جهانبخش حیدری، به عنوان فرماندار معرفی شده است.

پیش از این حکم، میرزامراد پیرو، این مسئولیت را در شهرستان سرپل ذهاب بر عهده داشته است.

وزیر کشور، در حکم خود به فرماندار جدید شهرستان سرپل ذهاب آورده است: به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار محترم کرمانشاه به سمت فرماندارشهرستان سرپل ذهاب منصوب می شوید.

در ادامه این حکم آمده است؛ امید است با اتکا به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب و در راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاست های دولت تدبیر و امید و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) موفق باشید.