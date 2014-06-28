نصب ديوار صوتي در 8 مسير بزرگراهي پايتخت/ كاهش 15 دسيبلي آلودگي صدا با نصب ديوارهاي صوتي

وحيد حسيني در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب اظهار داشت: دیوارهای صوتی انواع مختلفی همچون شفاف، آجری و بتونی دارند كه با توجه به اندازه گیری های انجام شده قبل و بعد از نصب دیوار صوتی شفاف در بزرگراه حکیم ، مشخص شده که این نوع دیوار صوتی حدود 15 دسیبل آلودگی صوتی را کاهش مي دهد.

وي افزود: با توجه به این مهم و به علت ضرورت توجه به جلوه های بصری در محیط های شهری، دیوارهای صوتی نصب شده در شهر تهران از نوع دیوارهای صوتی شفاف خواهند بود.

مدير عامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران با اشاره به اينكه بزرگراه صدر، کردستان و حکیم از جمله نقاط تجهیز شده به دیوار صوتی شفاف هستند گفت: با توجه به امکان سنجی های صورت گرفته جهت نصب دیوار صوتی، امکان نصب دیوار صوتی در بزرگراه صدر حد فاصل ديباجي جنوبي تا خيابان رحماني، بزرگراه امام علي (ع) از بزرگراه زين‌الدين تا بزرگراه رسالت- سمت غرب و بزرگراه حكيم از بزرگراه شيخ فضل‌الله تا بزرگراه يادگار امام وجود دارد.

وي خاطر نشان كرد: بزرگراه همت روبروي پارك پرديسان از بزرگراه شيخ فضل‌الله تا بزرگراه يادگار امام، بزرگراه زين‌الدين از خيابان پاسداران تا خيابان رباني- سمت شمال، بزرگراه حكيم روبروي برج ميلاد (گيشا)- سمت جنوب، بزرگراه همت از بزرگراه چمران تا بزرگراه شيخ فضل‌الله- سمت جنوب و بزرگراه زين‌الدين از بزرگراه صياد تا پل پناهي‌نيا هر دو سمت از ديگر گزينه هاي مورد نظر براي نصب ديواز صوتي در شهر هستند.

حسيني تصريح كرد: میزان آلودگی صوتی در مناطق مسکونی که در نزدیکی بزرگراه ها واقع شده اند، بین 70 تا 80 دسیبل بوده ،این درحالی است که استاندارد آلودگی صوتی مناطق مسکونی در روز 55 دسیبل و در شب 45 دسیبل است.

وي افزود: براساس آخرین بررسی هاي صورت گرفته در مورد وضعیت آلودگی صوتی پایتخت، آلوده ترین قسمت شهرها از لحاظ آلودگی صوتی، مناطق مرکزی و پرترافیک هستند.



