22 مورداز 208 کمیسیون شهردار های اردبیل فعال است

نجات عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هر شهرداری باید برخوردار از هشت کمیسیون باشد تا به عنوان بازوهای یاری گر در پیشبرد برنامه ها، این مجموعه را حمایت کنند.

وی افزود: با این حساب باید 208 کمیسیون در کل شهرداری ها فعالیت داشته باشد که عملا 22 مورد فعال است.

وی با بیان اینکه 24 شهرداری جمعیت شهری زیر پنج هزار نفر دارند، اضافه کرد: شهرداری ها می توانند از توان حمایتی و نظارتی کمیسیون ها بهره گیرند.

به گفته عبداللهی بر اساس فعالیت شهرداری ها 17 شهرداری در استان درجه یک تا چهار و 9 شهرداری درجه پنج تا 11 دارند.

وی تاکید کرد: زمان ارتقا درجه 12 شهرداری فرا رسیده که به دلیل عدم تحویل تفریغ بودجه انجام نمی شود.

تعریف 212 دوره آموزشی برای شهرداران

مدیر کل امورشهری استانداری اردبیل با بیان اینکه 18 شهرداری جدید الورود هستند به ضرورت آموزش شهرداران تاکید کرد.

عبداللهی از تعریف 212 دوره آموزشی برای شهرداران خبر داد و بیان داشت: تمامی دوره ها کاربردی و با هدف آشنایی شهردار با حیطه وظایف و اختیارات وی است.

وی افزود: سه موسسه سازمان همیاری، دفتر آموزش و پژوهش استانداری و خود شهرداری اردبیل برای برگزاری این دوره ها اعلام آمادگی کرده اند.

عبداللهی معتقد است برگزاری دوره های آموزشی یک ضرورت است و باید در اولین فرصت اجرای آن آغاز شود.