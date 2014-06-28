تجهیز 10 مجتمع فرهنگی استان تهران به سیستم دیجیتال پخش فیلمهای سینمایی

محمدحسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق برنامه ریزی قرار است که 10 مجتمع فرهنگی در شهرستانهای استان تهران به سیستم دیجیتال پخش فیلمهای سینمایی مجهز شوند که هم اکنون اقدامات لازم در حال انجام است.

وی افزود: یکی از این مجتمع ها در بومهن قرار گرفته است که به سیستم دیجیتالی سینمایی مجهز خواهد شد و در اختیار شهروندان به عنوان سینما قرار می گیرد.

این مسئول با اشاره به اینکه هفته های فرهنگی و هنری شب گذشته به ایستگاه پایانی رسید، عنوان کرد: امید می رود که این جریان در سطح شهرستانهای استان استمرار داشته باشد، در این زمینه مهم ترین هدف مسئولان شکوفایی استعدادهای هنرمندان و افزایش انگیزه آنان است.

اسماعیلی ادامه داد: همچنین راه اندازی بازارچه های هنری در شهرستانهای استان تهران از دیگر برنامه های این اداره کل است که در آینده ای نزدیک محقق خواهد شد، به طور قطع با راه اندازی این بازارچه ها علاوه بر ایجاد انگیزه بین هنرمندان، آثار آنها با قیمت مناسب به علاقمندان ارائه می شود.