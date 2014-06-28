به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ژاپن تایمز، اما امروز بازار کتاب‌های الکترونیک هر روز بیش از روز پیش از بازار ژاپن حذف می شوند و مخاطبان بیش از پیش جذب بازار کتاب‌های چاپی می شوند.

ژاپن دستورالعمل‌های متعددی برای فروش کتاب الکترونیک، نحوه توزیع آنها، ارایه در گوشی‌های هوشمند، خرده فروشی کالاها در بازار آنلاین و غیره دارد. و وقتی به میزان باسوادی ژاپن توجه شود روشن می شود که چه حجم عظیمی از امکانات و سرمایه در بازار کتاب‌های چاپی، بازار کتاب الکترونیک و تجارت آنلاین دست به دست می شود.

با این حال 29 ماه می (کمتر از یک ماه پیش) یامادا دنیک بزرگترین خرده فروش زنجیره ای الکترونیک ژاپن، اعلام کرد بازار فروش کتاب الکترونیک یامادا را تا آخر ماه جولای می فروشد. این در حالی است که این فروشگاه دو سال پیش و در ژوئن 2012 شروع به کار کرده بود. این فروشگاه اعلام کرد که کتاب‌های الکترونیک خریداری شده از سوی این سرویس دیگر قابل دسترس نخواهند بود و این که یامادا دنیکی در نهایت یک فروشگاه کتاب الکترونیک دیگر به راه می اندازد.

پیش از این وقتی کتابفروشی های الکترونیک دیگری در ژاپن بسته شدند سعی کردند تا خدمات معمول خود را همچنان به مخاطبانشان ارایه کنند به این ترتیب که فروشگاه لاوسن را به عنوان ارایه دهندگان این خدمات به مشتریان خود معرفی کردند تا کتاب های الکترونیک خریداری شده همچنان قابل استفاده باشند.

اما یامادا دنیک این امکان را فراهم کرده تا مشتریانی که بخواهند با فروشگاه جدید این مرکز در ارتباط باشند بتوانند همچنان کتاب‌های الکترونیک قبلی خود را فعال نگه دارند.

چنین مسایلی خریداران را متوجه می کند که وقت خرید کتاب الکترونیک به این مساله فکر کنند که باید کدام فروشگاه را انتخاب کنند و انتخاب خود را در سرویسی متمرکز کند که خرید چندصد کتاب الکترونیکشان یک شبه به باد نرود.

راکوتن کوبو به عنوان بزرگترین و محبوب ترین خرده فروش کتاب الکترونیک در ژاپن، تنها در داخل این کشور فعالیت می‌کند، و در حالی که همپای آمازون و کیندل در بازار جهانی، در ژاپن شناخته شده، با این حال بازار چندان مقبولی ندارد. وقتی این کتابفروشی فروشگاه قبلی خود را بست، پس از خریدن کمپانی کانادایی کوبو در سال 2011 و تغییر نام آن به «روبو» حاضر نشد تا کتاب‌های الکترونیک قبلی را دوباره قابل استفاده کند و حدود 40 درصد از محصولات راکوتن به این ترتیب از بین رفت.

به همین دلیل خریداران کتاب الکترونیک اکنون به سمت خرید کیندل گرایش پیدا کرده اند و در حالی که مصرف کنندگان ژاپنی علاقه دارند تا کمپانی های داخلی را به جای دیگر ارایه دهندگان سرویس ها و خدمات انتخاب کنند، اما آمازون به دلیل سابقه زیاد در این زمینه می تواند ارایه دهنده امتیاز های مناسب برای کتابخوان های الکترونیک ژاپنی باشد.

اما یک عامل دیگر هم موجب نگرانی جدیدی در میان کتابخوان‌هایی شد که از کتاب الکترونیک استفاده می کنند. این نگرانی با ارایه نسخه مانگای الکترونیک «شوگاکوکان» در ماه می(اردیبهشت) ایجاد شد و خریداران متوجه شدند که تنها این کتاب الکترونیک می تواند به مدت پنج سال از زمان خریدش معتبر باشد. برای افرادی که به استفاده مجدد از کتاب‌هایشان توجه دارند این گزینه قابل قبول نیست.

به نظر می‌رسد همه این عوامل دست به دست هم داده تا خریداران کتاب‌های الکترونیک در ژاپن از این کالا ناامید شوند و به تدریج به سمت کتاب‌های چاپی گرایش پیدا کنند.