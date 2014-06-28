لزوم جلوگیری از سوءاستفاده از مراتع/ پروانه چرا برای دستگاه های فاقد دام قابل قبول نیست

سید حسین نقوی حسینی در حاشیه جلسه شورای عشایر استان تهران که با حضور استاندار تهران در منطقه ییلاقی دشت لار برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جامعه عشایر از مهمترین اقشار تولیدکننده در حوزه گوشت، لبنیات و اقلام زیرمجموعه آنها در کشور هستند، مجلس شورای اسلامی نیز توجه خاصی به این قشر دارد به طوری که در بودجه سالجاری دو اقدام اساسی و بی سابقه در بودجه سالانه، به نفع عشایر انجام شد.

این مسئول ادامه داد: در اقدام اول، یک درصد از کل ذخیره صندوق توسعه ملی به منظور ارائه تسهیلات به عشایر اختصاص یافت به طوری که به هر یک از عشایر کشور تسهیلاتی ارائه می شود که می توانند آن را برای پرواربندی استفاده کنند.

سهم بودجه عشایر در سالجاری از جهاد کشاورزی جدا شد

وی افزود: همچنین در بودجه امسال برای اولین بار مصوب شد 10 درصد از بودجه سازان جهاد کشاورزی به عشایر اختصاص پیدا کند و در واقع سهم عشایر در بودجه جهاد کشاورزی بطور کامل و مجزا تعریف شد.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس گفت: اقدام دوم نیز تصویب بیمه عشایری بود که بر اساس این مصوبه هر یک از عشایر که به سن بازنشستگی رسیده اند می توانند با پرداخت 9 سال حق بیمه بازنشسته شوند و از مزایای آن بهره ببرند، ابن مصوبه طیف عظیمی از عشایر کشور را در بر می گیرد.

پروانه چرای دام برای دستگاه های فاقد دام قابل قبول نیست

نقوی در ادامه به ذکر نکاتی در زمینه مراتع پرداخت و عنوان کرد: کنترل و رعایت کیفیت مرتع داری امری بسیار مهم است زیرا اگر تعداد دام چرا، بیش از ظرفیت مرتع باشد این عرصه را دچار آسیبهای جدی خواهد کرد، در مورد پروانه چرای نیز برخی افراد بدون داشتن حتی یک راس دام، پروانه دریافت کرده و آن را اجاره می دهند در صورتی که برخی دیگر با داشتن دام از پروانه بی بهره اند.

وی خواستار بررسی دقیق این موضوع شد و متذکر شد: این مساله مختص افراد نیست بلکه برخی نهادها و دستگاه ها را هم شامل می شود، فقط یک بانک نیست که پروانه چرای دام دارد دستگاه های دیگری نیز هستند که بدون دام، پروانه چرا دارند و آن را به عشایر اجاره می دهند، مبالغ هنگفتی نیز از این طریق جابجا می شود.

این مسئول تاکید کرد: باید یکبار برای همیشه این موضوع بررسی شده و خاتمه پیدا کند، نباید فردی با خودروی گرانقیمت خود در خیابانهای شهر تردد کند و پول مراتع را بگیرد، این درست نیست.

مدیریت واحد در سازمانهای فرا استانی نیز شکل گیرد

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اعمال مدیریت واحد برای حفظ مراتع را یک اصل اساسی خواند و خاطرنشان کرد: این مدیریت واحد باید علاوه بر دستگاه های استانی، در میان سازمانهای بین استانی نیز ایجاد شود، در حال حاضر ما با سازمانهای فرا استانی نیز مشکل داریم به عنوان مثال مراتع جنوب ورامین دارای سه مدیریت از استانهای تهران، سمنان و قم است.

وی اظهار داشت: به طور قطع در دشت لار هم مشکلاتی با استان مازندران وجود دارد لذا برای ارائه خدمات بهتر به عشایر و حفظ عرصه های طبیعی باید در کنار مدیریت واحد بین سازمانهای دورن استانی، تعامل و هماهنگی فرا استانی نیز برقرار شود.