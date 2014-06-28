سنگ قبر و کفن هم از چین وارد می شود/ بانکها "شَرخر" به منزل تولیدکنندگان روانه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش هندویی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: متاسفانه کسانی برای ما پارچه های کفن و مهر تولید می کنند که مقید به دین نیستند.

وی با بیان اینکه با دو جبهه می جنگیم گفت: با یک جبهه خارجی و یک جبهه ستون پنجم داخلی می جنگیم که به عزت و آینده کشور توجه ندارند.

رئیس خانه صنعت و معدن مازندران با بیان اینکه رکود سبب افزایش تورم می شود گفت: رکود و تورم موازی هم نبوده بلکه عکس یکدیگر هستند.

بانکها به فتوای مراجع عمل نمی کنند

وی افزود: در حالی روز صنعت و معدن را جشن می گیریم که بانکها به فتوای مراجع عمل نمی کنند و در حالیکه در جبهه تولید می جنگیم که نه گلوله داریم و نه غذا ولی باز از نفس نیستاده ایم.

وی عنوان کرد: ما مجبوریم در حالی با اجناس بی کیفیت چینی رقابت کنیم که آنها قانون 18 درصد جایزه صادراتی را برای تولیدکنندگان صادر می کنند ولی ما آنقدر بار روی دوش تولیدکننده می گذاریم تا از نفس می افتد.

هندویی بیان داشت: بجای اینکه تعرفه ورود مواد اولیه را صفر کنیم، برعکس عمل می کنیم و برای آن تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده می گذاریم که این شیوه تولید را به فلاکت می اندازد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: امروز بسیاری از کالاهایی که با برند و نام ایرانی توزیع می شود، در چین تولید می شود، حتی سس و سالاد با آرم و برند ایرانی در چین تولید و روانه کشور می شود و در حالیکه روز صنعت و معدن را جشن می گیریم که باید با این معضلات مقابله کنیم.

دولتها به وعده ها عمل نکردند

هندویی با بیان اینکه دولتها و مجلس به وعده های خود عمل نکرده اند گفت: سه سال قبل بیش از سه هزار نفر ساعت کار کارشناسی کردند تا طرح قانون حمایت از تولید نوشته شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح تاکنون چندین بار وارد صحن مجلس و برای برگشت اصلاح داده شده است گفت: به دلیل اینکه این طرح، منافع عده ای را بخطر می اندازد اجازه تصویب نمی دهند.

وی گفت: درحالی روز صنعت و معدن را جشن می گیریم که دولت هزاران میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی دارند و تقاضای تهاتر را نیز نمی پذیرند.

بانکها شرخر روانه درب منازل می کنند

وی یادآور شد: درحالی روز صنعت و معدن را جشن می گیریم که بانکها حرمت ها را نگه نمی دارند و برای دریافت مطالبات " شرخر" به درب منازل تولیدکنندگان روانه می کنند.