راست قامتی شهید بهشتی سبب جاودانگی او درتاریخ شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی شامگاه جمعه در مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر در مسجد جامع اردستان با اشاره به اینکه شهرستان اردستان بیش از 320 شهید را تقدیم انقلاب کرده است اظهار داشت: خداوند در وصف شهیدان کلمه ای دارد تامل برانگیز که شهیدان مرده نیستند و حاضر و زنده هستند و 33 سال از حادثه هفتم تیر می گذرد و این حس و انرژی و این جاذبه و جذبه شدید آنها است که این جمعیت را در این خانه هزار ساله خداوند که محل عبادت خوبان و نیکان است دور هم جمع کرده است.

وی با بیان اینکه این مجلس برانگیخته شهدا و مشهود از رزق خداست افزود: هرکس سر این سفره نشست مزروق الهی است.

وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه ما به رزق شهیدان زنده هستیم بیان داشت: هرکس بخواهد جاودانه باشد باید راه آنان را ادامه بدهد و خداوند نعمت بزرگ حی بودن را به شهدا عطا کرده است.

پورمحمدی با عنایت به این جمله امام (ره) که فرمودند "بهشتی مظلوم مرد،مظلوم زیست و خار چشم دشمنان بود" اذعان داشت: آنچه بهشتی را در آن مقام و جایگاه بالا قرارداد و جاودانه کرد راست قامتی او بود.

وی با اشاره به اینکه امروز سالروز سوء قصد به جان رهبر انقلاب است گفت: خداوند را شاکریم که این عزیز را برای ما نگه داشت تا این شجره طیبه برای ما در این کشور استوار و پایدار بماند و خداوند وجود ایشان و نعمت ولایت را در کوران حوادث و این بحران هایی که همه منطقه را فراگرفته حفظ کند.

وزیر دادگستری این جامعه را مخاطب کلمه شهیدان دانست و گفت:جامعه ای که نترسد و از دست دادن برایش نگران کننده نباشد معلوم است که ابر قدرت است و دشمن را به زانو در می آورد.

پورمحمدی با انتقاد از ازدیاد پرونده های ورودی به دادگستری اردستان بیان داشت: در شهر 45 هزار نفری اردستان 11 هزار پرونده در دادگستری وجود دارد که درشهری که تمدن دیرینه دارد چراباید اینگونه باشد.

وی میوه شهادت را نظام ولایی دانست و گفت: امروزه نقش تک تک شما تعیین کننده است و آنچه شهیدان برای ما باقی گذاشته اند این پیام است که ما با خداخواهی باقی خواهیم ماند و باخداجویی و حق طلبی ماندگار و جاودان خواهیم شد.

وزیر دادگستری با توجه به اینکه ما قوتمان و نظاممان نظامی است فرهنگی، فکری و اعتقادی افزود: قوتی که ما به دست آوردیم به خاطر این ظرفیت است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه اسلام سرمایه مملکت ما شده است تصریح کرد: ما هرچه که داریم به لطف فرهنگ ،دین و باورهایمان است و این سرمایه بزرگ ما است و باید تلاش کنیم که از نفع این سرمایه بهره مند شویم.

وی افزود: ماه مبارک رمضان ماه اعتلای فرهنگی است و این فرهنگ زندگی ساز و جامعه ما را احیا میکند.

وزیر دادگستری اظهار داشت: رمضان تداعی کننده مدل زندگی و جامعه اسلامی است و این نعمتی است که به ما عطا شده و ما میراث دار این فرهنگ غنی هستیم.

پورمحمدی گفت: کشور ما پر از ظرفیت و توانایی و چهره های برجسته است و مردم خوب ونجیب و مومن دارد که این سرمایه اصلی مملکت ماست و ما باید جهانی که اسلام می خواهد را بسازیم.