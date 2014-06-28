افزایش 77 درصدی وقوع حوادث در رشت/ لزوم رعایت بیشتر مسائل ایمنی حریق در شهرها

به گزارش خبرنگار مهر، علی مقصودی پیش از ظهر شنبه در جلسه آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهر رشت اظهار داشت: در سه ماهه نخست سال جاری 568 فقره حریق در شهر رشت به وقوع پیوسته که با 103 فقره افزایش حریق، نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از افزایش 22 درصدی حریق در سال جاری است.

وی افزود: آتش نشانان شهر رشت طی سه ماهه نخست سال جاری در 111 فقره خدمات ایمنی از قبیل ترکیدگی لوله آب، احتمال ریزش آوار و غیره به شهروندان ارائه خدمات کردند.

آتش سوزی علفزار و ضایعات با 385 فقره بیشترین حریق شهر رشت

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهر رشت گفت: تعداد وقوع حوادث در سه ماهه سال جاری نیز 296 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 129 فقره افزایش، نشان دهنده افزایش 77 درصدی وقوع حوادث در شهر رشت است.

وی اذعان داشت: در سه ماهه سال جاری مجموع عملیات های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر رشت اعم از حریق ، حادثه و خدمات ایمنی 975 فقره بوده است.

مقصودی با بیان اینکه آتش سوزی علفزار و ضایعات با 385 فقره بیشترین حریق شهر رشت را طی سه ماهه نخست سال جاری به خود اختصاص داده است، اظهارداشت: حریق اماکن مسکونی با 108 فقره و حریق خودرو با 36 فقره در جایگاه های بعد قرار دارند.

وی متذکر شد: در بخش حوادث نیز صید مار با 51 فقره، تصادفات با 47 فقره، گیرکردن حلقه انگشتری یا گیر کردن اعضای بدن 41 فقره و محبوس شدن در آسانسور با 40 فقره بیشترین حوادث اتفاق افتاده در شهر رشت طی سه ماهه نخست سال جاری است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی رشت با اشاره به اینکه بی احتیاطی شهروندان مهمترین عامل حریق در علفزار و ضایعات است، تصریح کرد: در حریق اماکن مسکونی و تجاری نیز اتصال در سیستم سیم کشی برق مهم ترین عامل وقوع حریق است.

وقوع 249 فقره حریق در خرداد ماه سال جاری

وی همچنین با اشاره به آمار حریق و حوادث خرداد ماه سال جاری نیز اظهار داشت: در خرداد ماه سال جاری 249 فقره حریق و 15 فقره حادثه در شهر رشت به وقوع پیوسته است.

مقصودی افزود: در بخش حریق بیشترین حریق مربوط به حریق علفزار با 141 فقره، حریق ضایعات با 41 فقره، منازل مسکونی با 30 فقره و واحدهای تجاری با 15 فقره است.

وی بیان داشت: در بخش حوادث نیز در خرداد ماه سال جاری بیشترین حوادث به 16 حادثه آسانسور، صید 15 حلقه مار و 15 مورد تصادف مربوط می شود.

مدیر عامل آتش نشانی رشت یادآورشد: آتش نشانان شهر رشت طی خرداد ماه سال جاری در 357 مورد عملیات (حریق 243 فقره، حوادث 15 فقره و خدمات ایمنی 93 فقره) به شهروندان خدمات ارائه دادند.