سند جامع سازمان های مردم نهاد استان همدان در حال تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فخاری صبح شنبه در کارگاه آموزشی کارشناسان سازمانهای مردم نهاد استان همدان اظهار داشت: سند جامع سازمان های مردم نهاد استان منطبق با دستورالعملهای وزارتی و سیاستهای دولت در حال تدوین است که راهکارهای توانمندسازی تشکلها و نظارت صحیح و مدون بر عملکرد آنها از تاسیس تا ارائه خدمات به جامعه در تدوین آل لحاظ می شود.

کارشناس ارشد سازمانهای مردم نهاد اداره کل امور اجتماعی استانداری همدان همچنین از برگزاری کارگاه یک روزه آموزش کارشناسان فرمانداری ها در این استان خبر داد.

علی فخاری با بیان این مطلب افزود: هدف از برگزاری این کارگاه، آشنایی بیشتر کارشناسان امور اجتماعی فرمانداری های تابعه با کلیات و مفاهیم سمنها، فرایند تاسیس تا صدور مجوز برای متقاضیان، آشنایی با مراحل ثبت نام سمن در سایت وزارت کشور و اجرای صحیح آیین نامه و دستورالعملهای مرتبط با امور سازمانهای مردم نهاد است.

وی با اشاره به اینکه برگزاری این کارگاه به صورت فصلی خواهد بود، افزود: بر اساس سر فصل های موجود، کارآموزان با چگونگی نظارت بر عملکرد سازمانهای مردم نهاد و همچنین نحوه تعامل با تشکلها آشنا می شوند.

کارشناس ارشد سازمانهای مردم نهاد اداره کل امور اجتماعی استانداری همدان اهتمام دولت یازدهم به نقش و سهم سازمانهای غیر دولتی و تشکلهای مردم نهاد به توسعه اجتماعی و فرهنگی را مثبت و راهگشا ارزیابی کرد.

فخاری گفت: دولت امید و تدبیر در تلاش است تا با برنامه ریزی و سازماندهی هدفمند، علاوه بر تقویت مشارکت مردم در امور فرهنگی و اجتماعی، راههای واگذاری امور غیر حاکمیتی به سمنها را هموار کند.