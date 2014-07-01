آرش معیریان کارگردان سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که به زودی پیش‌تولید فیلم سینمایی «شانس، عشق، تصادف» آغاز می شود، گفت: «شانس، عشق، تصادف» در مرحله نهایی بازنویسی فیلمنامه است و تا چند روز آینده پیش‌تولید جدی این فیلم سینمایی آغاز می شود. این فیلم یک اثر حادثه ای، اکشن، طنز و ملودرام است که تمام لوکیشن های آن در تهران و حومه است.

وی با اشاره به این که تا امروز برای این فیلم سینمایی وارد مذاکره جدی با هیچ بازیگری نشده است، توضیح داد: «شانس، عشق، تصادف» یک اثر مفرح و تماشاگرپسند است که با سلیقه مخاطب همخوانی دارد و امیدوارم بتواند در گیشه موفق باشد.

کارگردان فیلم سینمایی «ساعت شلوغی» بیان کرد: از دیگر پروژه هایی که در دست دارم، فیلم سینمایی «خانه کنار دریا» به تهیه کنندگی محسن وزیری است. این پروژه قرار بود اوایل سال جاری جلوی دوربین برود، اما بنا به دلایلی ساخت آن به تعویق افتاد. با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان آغاز شده و لوکیشن های این فیلم سینمایی در خارج از تهران است، در نظر داریم تولید «خانه کنار دریا» را به بعد از ماه مبارک رمضان و پایان فیلمبرداری «شانس، عشق و تصادف» موکول کنیم.

معیریان در پایان درباره مجموعه «رالی ایرانی» که کارگردانی آن را هم برعهده دارد، توضیح داد: هرچند قرار بود این مجموعه با حضور ستارگان سینما و موسیقی جلوی دوربین برود، اما در بخش حامی مالی با مشکل مواجه شدیم و همچنان در مرحله جذب سرمایه برای ساخت این مجموعه شبکه نمایش خانگی هستیم.

فیلم سینمایی «خانه کنار دریا» مضمونی اجتماعی، طنز و عاشقانه دارد که فیلمنامه آن را رضا قهرمانی نوشته است. این پروژه سینمایی قرار بود آبان ماه سال 92 جلوی دوربین برود که فیلمبرداری آن به تعویق افتاد. دانیال عبادی و سارا منجزی از جمله بازیگرانی بودند که برای حضور در این فیلم با آنها صحبت شده بود.

مجموعه شبکه نمایش خانگی «رالی ایرانی» به کارگردانی آرش معیریان و تهیه کنندگی سعید ابوطالب، یک مسابقه بین ستارگان سینما، موسیقی و تلویزیون است که فصل اول آن با حضور فرزاد حسنی، الناز شاکردوست، محمدرضا فروتن، بهنوش بختیاری، سیروان خسروی، نیما فلاح و سحر ولدبیگی با هم به رقابت پرداختند و در نهایت نیما فلاح و سحر ولدبیگی این مسابقه را پیروز شدند.