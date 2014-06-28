کاهش میانگین سن اعتیاد و افزایش مصرف در میان زنان/ افزايش 600 درصدي کشف کارگاه های تولید شیشه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نصرتی شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: آمار کشف کارگاه های تولید شیشه در سال گذشته 600 درصد افزايش داشته و علاوه بر این 38 باند قاچاق تهيه و توزيع مواد مخدر و 14 كارگاه توليد صنعتي نیز كشف و هشت هزار و 804 نفر اعم از قاچاقچی، توزیع کننده، معتاد، نگهدارنده و خرده فروش دستگير شدند که این امر نیز نشان دهنده افزايش 18 درصدي است.

وي افزايش ميزان مصرف در زنان و پايين آمدن ميانگين سن اعتياد به 19 الي 21 سال را از نگراني هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر استان عنوان و تصريح كرد: در روستاها آلودگی کمتر از شهر هاست که نشان می دهد هرچه نظارت ، امنیت، ایمان، اخلاق و پای بندی به فرهنگ در جامعه بیشتر باشد،‌ ميزان شيوع مواد مخدر نیز کمتر خواهد بود.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی بيشترين فراواني این مواد را در استان مربوط به گراس تهیه شده از حشیش عنوان و تصریح کرد: ميزان كشف مواد مخدر اعم از هروئین، مرفین، تریاک، حشیش و مشتقات آنها در سال گذشته، سه هزار و 392 کیلوگرم بوده است.

نصرتي اصلي ترين نگراني در ارتباط با مواد مخدر را تغيير آن از سنتي به صنعتي دانست و گفت: دشمن در حوزه جنگ نرم تلاش می کند با ترویج اعتیاد و مصرف مشروبات الکلی، اراده، ایمان، روحیه شهامت و شهادت طلبی را در جوانان از بين ببرد و بر همین اساس قاچاق پیش سازهای مواد مخدر از مرزهای آذربایجان غربی و شمال عراق از جمله توطئه هاي دشمنان است تا با ابتدایی ترین وسایل در خانه ها و زيرزمين ها اقدام به تولید و توزيع مواد مخدر بين جوانان كنند.

وی در ادامه اظهار داشت: در استان 199 مركز ترك اعتياد وجود دارد که از اين تعداد 26 مورد میان مدت هستند که دو مورد از آنها مختص زنان و مابقی ویژه مردان است که در آنها بيماران با توجه به تشخيص پزشك از یک ماه تا سه ماه تحت مداوا قرار می گیرند و 173 مراکز باقیمانده نیز به صورت سرپایی و کلینیک ارائه خدمات می کنند.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان ميزان شيوع مواد را میان دانشجويان غيربومي بالا اعلام و تشريح كرد: سو مصرف مواد مخدر پس از تصادفات، سکته های قلبی و سوختگی ها، چهارمین عامل مرگ و میر در کشور است و نگاه جامعه به معتاد بايد تغییر و بايد آن ها را به عنوان بیمار تلقی کرد.

نصرتي در پایان اجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر را جزو اولويت هاي سازمان خواند و خاطرنشان كرد: تلاش داريم از همه ظرفیت های فرهنگی، فکری، رسانه ای و اجتماعی جامعه استفاده كنيم و دولت نيز با اراده كامل، مقابله همه جانبه با اين پديده خانمان سوز را در دستور كار خود قرار داده است.