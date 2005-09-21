آقا محمدي :اروپايي ها نبايد دچار اشتباه استراتژيك شوند

به گزارش خبرگزاري مهر، علي آقا محمدي سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در گفتگويي با خبرگزاري فرانسه درباره رد پيشنهاد محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران از سوي اروپايي ها اظهار داشت : واكنش بسيار تند تروئيكاي اروپايي به ابتكار عمل احمدي نژاد ما را متقاعد كرده است كه اميدواري نسبت به آينده مذاكرات بسيار اندك است .



وي با بيان اين مطلب كه با برگزاري كنفرانس مطبوعاتي، ما مي خواستيم به اروپايي ها بگوييم كه وضعيت با ورود دولت جديد تغيير كرده است و اينكه آنها نبايد دچار يك اشتباه استراتژيك شوند، خاطر نشان كرد: خروج از "ان پي تي در واقع بخشي از سناريوي است كه ما بررسي كرده ايم .



گفتني است رئيس جمهوري ايران روز شنبه در جريان سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل متحد ضمن تاكيد بر ادامه فعاليت هسته اي كشورش پيشنهاد مشاركت شركت هاي عمومي و خصوصي خارجي در فناوري هسته اي ايران را مطرح كرد كه اين پيشنهاد از سوي اروپايي ها و آمريكا رد شد .

