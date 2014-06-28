هلاکت سرکرده نقشبندیه در بعقوبه/بازداشت 10 متهم جنایی در بصره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسله، یک منبع پلیس استان دیاله امروز اعلام کرد: نیروهای امنیتی عراق با افراد مسلح وابسته به گروه نقشبندیه (طرفدار عزت الدوری معاون صدام) در شرق بعقوبه درگیر شدند.

این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: بر اثر این درگیری یکی از سرکردگان گروه نقشبندیه و 5 تن از معاونان وی در اطراف منطقه المنصوریه در شرق بعقوبه به هلاکت رسیدند.

الفرات نیز به نقل از مرکز پلیس استان بصره گزارش داد: نیروهای امنیتی عراق 10 نفر از متهمان جرایم جنایی را در مناطق مختلف استان بصره بازداشت کردند. در میان این افراد تروریست هایی نیز به چشم می خورد.