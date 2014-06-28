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۷ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۷

اخبار عراق/

هلاکت سرکرده نقشبندیه در بعقوبه/بازداشت 10 متهم جنایی در بصره

هلاکت سرکرده نقشبندیه در بعقوبه/بازداشت 10 متهم جنایی در بصره

هلاکت سرکرده نقشبندیه و 5 معاون وی در بعقوبه و بازداشت 10 متهم جنایی در بصره از جمله خبرهای امنیتی عراق به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسله، یک منبع پلیس استان دیاله امروز اعلام کرد: نیروهای امنیتی عراق با افراد مسلح وابسته به گروه نقشبندیه (طرفدار عزت الدوری معاون صدام) در شرق بعقوبه درگیر شدند.

این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: بر اثر این درگیری یکی از سرکردگان گروه نقشبندیه و 5 تن از معاونان وی در اطراف منطقه المنصوریه در شرق بعقوبه به هلاکت رسیدند.

الفرات نیز به نقل از مرکز پلیس استان بصره گزارش داد: نیروهای امنیتی عراق 10 نفر از متهمان جرایم جنایی را در مناطق مختلف استان بصره بازداشت کردند. در میان این افراد تروریست هایی نیز به چشم می خورد.

کد مطلب 2320900

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