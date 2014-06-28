ششمین نمایشگاه بازار سفر به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در طول برگزاری این نمایشگاه جمعی زیادی از شهروندان و علاقمندان به سفر و گردشگری با حضور در محل نمایشگاه، ضمن بازدید از غرفه ها، با جاذبه های بکر گردشگری کشورمان آشنا شده و برخی نیز نسبت به خرید تورهای تابستانی اقدام کردند.

در ششمین نمایشگاه و جشنواره گردشگری بازار سفر، حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برخی از مدیران نهاد ریاست جمهوری، تعدادی از معاونان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و گروه‌های دانشجوئی این حوزه همراه با استادان دانشگاه‌ها در مراسم افتتاحیه و نیز بازدید آنها از غرفه های مختلف، به نمایشگاه امسال حال و هوایی خاصی بخشیده بود.

در این نمایشگاه ، ده ها شرکت گرشگری و مسافرتی داخلی و خارجی و همچنین سازمان ها و نهادهای دولتی، حضور داشتند و ضمن ارائه و نمایش تجهیزات و کالاهای مرتبط با سفر و گردشگری،خدمات مختلف و متنوع مربوط به صنعت گردشگری را نیز ارائه کرده بودند.



شرکت کنندگان در این نمایشگاه، جدیدترین خدمات مربوط به مسافرت های هوایی، دریایی، زمینی، ریلی، خطوط هوایی، پایانه های مسافری، توریسم زیارتی ، توریسم سیاحتی و گردشگری ، گردشگری الکترونیکی و رزرواسیون آنلاین هتلها ، توریسم سلامت ، توریسم ورزشی، توریسم زیارتی، توریسم سیاحتی و گردشگری، انواع تجهیزات سفری، موزه ها و کاخ موزه ها، رستوران ها و قهوه خانه های سنتی، گروههای نمایش های آئینی، سنتی، گروههای موسیقی محلی- صنایع دستی و نمادهای هویتی استان ها را ارائه و در معرض دید علاقمندان قرار داده بودند.

در ششمین نمایشگاه گردشگری بازار سفر علاوه بر حضور همه اقوام ایرانی از استان های مختلف و با لباس های سنتی، سیاه چادر عشایر برپا و گروه های موسیقی محلی نیز حضور داشتندد و هر شب جنگ های شادی برگزار کردند.



مدیر برگزارکننده ششمین نمایشگاه گردشگری بازار سفر هدف از برگزاری این نمایشگاه‌ها را توجه بیشتر به گردشگری بیان کرد و گفت: تلاش می کنیم با برگزار نمایشگاه های گردشگری بازار سفر ، ضمن توسعه سفر و توریسم داخلی و خارجی ، جاذبه های فراوان گردشگری ایران اسلامی را به جهانیان معرفی کنیم.



نفیسه مشعوف تاکید کرد: یکی دیگر از اهداف برپایی این نمایشگاه، ایجاد بستری مساعد برای معرفی ظرفیت‏های گردشگری نقاط مختلف کشور و تامین نیازهای مردم برای آشنایی و استفاده از خدمات ارائه شده برای مسافرت و نیز گسترش سفر و گردشگری در بین عموم مردم است.



وی برگزاری چنین نمایشگاه هایی را گامی مهم برای معرفی جاذبه های گردشگری ایران عنوان كرد و گفت :این نمایشگاه همواره سکویی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری بوده و به همین دلیل مقامات برگزارکننده نمایشگاه تلاش کردند با اجرای تمهیدات ویژه ، شهروندان و گردشگران را به سفر تشویق کنند.



خانم مشعوف در پایان از برنامه ریزی برای برگزاری جامع تر نمایشگاه های گردشگری بازار سفر طی سال های آینده خبر داد و گفت : تلاش داریم برای نوروز سال آینده هفتمین نمایشگاه گردشگری بازار سفر را ؛ با برنامه های جدیدتر و متنوع تر برگزار کنیم.