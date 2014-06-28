اختصاص سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از محل زکاتهای مردمی به نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجلس آرا صبح شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه هفته اکرام ایتام و نیازمندان امسال نیز مانند سالهای گذشته برگزار می‌شود، اظهار داشت: سال گذشته ۷ هزار و ۱۷ نفر حامی جدید به حامیان کمیته اضافه شدن که بیشتر آنها در ماه رمضان جذب شدند.



وی افزود: در بحث اطعام ، وجه و کالا یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان کمک های مردمی بوده که در بحث کالا شامل سبد کالا، غذای گرم و موارد مشابه به نیازمندان ارائه شده است.



مدیرکل کمیته اصفهان اضافه کرد: امسال علاوه بر سبد امنیت غذایی که دولت ارائه میدهد، خود کمیته امداد نیز ۲۵ هزار سبد کالا پیش بینی کرده که به شکل بن در اختیار خانواده های تحت پوشش قرار می گیرد.



وی ادامه داد: سبد دولت برای خانواده های تحت پوشش امداد و بهزیستی به شکل نقدی و شارژ کارت است، بدین شکل که برای یک نفر ۳۰ هزار تومان، برای دو نفر ۶۰ هزار تومان و برای بیشتر از این تعداد تا سقف ۱۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.



این مسئول با اشاره به اجرای طرح مصباح در ماه رمضان با حضور مسئولان بازرسی گفت: در حال حاضر ۸ هزار و ۸۷۰ یتیم تحت پوشش داریم و جمعیت حامیان ۴۲ هزار و ۱۴۵ نفر است که به صورت میانگین ماهانه ۱۲۰ هزار تومان به هر یتیم کمک میشود.



مجلس آرا با اشاره به ۳ ماه نخست سال جاری ۴۵ درصد رشد کمک های مردمی و صدقات نسبت به سال گذشته داشته ایم ، تاکید کرد: سال گذشته در بحث جمع آوری زکات نه و نیم میلیارد تومان دریافتی داشتیم که ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از این مبلغ به خواست زکات دهندگان برای فقرا ذخیره شد.



وی با بیان اینکه سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جمع کمک هزینه های که به صورت ماهانه به حساب خانوارها واریز می‌شود، یادآور شد: میزان مستمری بین ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان است که به صورت ماهانه به حساب خانوارها ریخته میشود و قرار است بعداز افزایش این خانوارها از ۵۵ هزار تومان تا ۹۰ هزار تومان دریافت کنند.



این مسئول با اشاره به اینکه حتی یک ریال از محل جرائم راهنمایی و رانندگی به حساب کمیته امداد واریز نمی‌شود تصریح کرد: چهار منبع برای کمک به کمیته امداد داریم که شامل کمک های مردمی، واریز مستقیم اعتبارات دولتی، کمک های مجتمع اقتصادی کمیته و کمک های دفتر رهبری را شامل می‌شود.