به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست پرفروش‌ترین كتاب‌های فروشگاه مركزی شهر كتاب طی نیمه دوم خرداد ماه منتشر شد که شامل كتاب‌هایی در حوزه تاریخ، روانشناسی، دین و عرفان، داستان، شعر، تاریخ، فلسفه، هنر، علم، انقلاب و دفاع مقدس، آموزشی و كودك و نوجوان می‌شود.

به این ترتیب، «پل بوت (كابوس سرخ)»، «قرن بیستم (تاریخ جهان از 1901 تا 2000)»، «چكیده تاریخ ایران»، «جنگ‌هایی كه دنیا را تغییر دادند» و «زندگی‌نامه دكتر محمد مصدق (فولاد قلب)» عناوین پرفروش حوزه تاریخ از این فهرست هستند. 3 کتاب پرفروش حوزه دین و عرفان نیز عبارت‌اند از: «رساله‌ای كوچك در باب فضیلت‌های بزرگ»، «دین» و «پیام‌هایی از ملكوت».

در میان آثار داستانی، در این مدت کتاب‌های «گودی»، «فانفارلو»، «موبایل»، «مزرعه حیوانات» و «پی‌یر و لوسی» بیشترین اقبال را داشته‌اند. اسامی کتاب‌های پرفروش شعر هم به این ترتیب است: «كوتاه بیا عمرم به نیامدنت قد نمی‌دهد»، «مثل جوهر در آب»، «سنگ آفتاب»و «چیزی اینجا آغاز نمی‌شود (گزیده‌ای از آثار شاعران و عكاسان برجسته ایرانی)» و «واقعیت رویای من است».

«بخشودن (تجربه و هنر زندگی 2)»، «بنیان‌های فلسفی آموزش بزرگسالان»، «پرسیدن مهم‌تر از پاسخ دادن است» و «وزن چیزها (فلسفه و زندگی خوب)» عناوین کتاب‌های پرفروش قفسه فلسفه هستند و در میان کتاب‌های مربوط به حوزه هنر هم، آثار پرفروش عبارت‌اند از: «نگاهی به عكس‌ها»، «فن و هنر عكاسی سیاه و سفید در عصر دیجیتال»، «عكس»، «هنر مدرنیسم» و «اصول مبانی هنرهای تجسمی (زبان بیان تمرین)».

در بخش کتاب‌های روانشناسی کتاب‌های «روان‌درمانی اگزیستانسیال»، «وضعیت آخر»، «شخصیت گروه‌های خونی»، «تفكر زائد» و «معجزه سپاسگزاری» بیشترین میزان فروش را داشته‌اند. در حوزه‌ کتاب‌های علمی نیز این عناوین بیشترین فروش را داشته‌اند: «ذره در پایان گیتی (چگونه شكار بوزون هیگز ما را به مرز جهانی نو می‌رساند)»، «بر دوش غولان (زندگی‌نامه مردان بزرگ علم)»، «تاریخ علم (از دوران باستان تا انقلاب صنعتی)»، «خرد هستی» و «تنش جوهری»

«من زنده‌ام»، «لشكر خوبان»، «همت (زندگی‌نامه داستانی شهید محمد ابراهیم همت)»، «زندان‌الرشید» و «آن بیست و سه نفر» هم کتاب‌های پرفروش حوزه موضوعی انقلاب و دفاع مقدس هستند.

«دس‌دسی باباش می‌یاد»، «شاهزاده‌ای سوار بر ماشین مشتی ممدلی»، «سبیل بابات می‌چرخه»، «باب اسفنجی شلوار مكعبی در مسابقه بزرگ» و «مامان بیا جیش دارم» عناوین کتاب‌های پرفروش کودک در نیمه دوم خرداد هستند. «قصه‌های امیرعلی 3 »، «مجموعه داستان‌های شل سیلور استاین»، «آرزوی تنهایی لی‌لی»، «خواب شصت ساله رز» و «اسرار بچه‌های سنگی» هم عناوین کتاب‌های پرفروشی هستند که مخاطبشان نوجوانان هستند.