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۳۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۶:۴۶

هفته چهارم رقابتهاي ليگ برتر باشگاههاي كشور؛

رضاجباري : بازي سختي مقابل استقلال پيش رو داريم // در زدن ضربات آخر مشكل داريم

هافبك تيم فوتبال ابومسلم خراسان گفت : هر چند بازي سختي مقابل استقلال پيش رو داريم اما اميدوار بتوانيم با پيروزي زمين را ترك كنيم.

رضا جباري هافبك تيم فوتبال ابومسلم ايران خودرو خراسان درگفت وگوبا خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت:استقلال از خط حمله بسيارقوي و پرتحركي برخورداراست ولي درخط دفاع دچارمشكل مي باشد كه سعي خواهيم كرد جلوي تحرك خط حمله اين تيم را بگيريم و با استفاده از ضعف خط دفاعي به هدفمان برسيم.

وي درادامه افزود: نسبت به چند هفته اخيرازلحاظ تيمي به هماهنگي بهتري رسيده ايم اما هنوز تا رسيده به شرايط ايده ال فاصله داريم كه همين امرموجب شده تا درضربات آخردچارمشكل باشيم.

جباري درخصوص علت ناراحتي خود بعد از تعويض در بازي مقابل صباباتري گفت: من همواره اعلام كرده ام كه تابع نظرمربيان هستم و درآن لحظه نيزناراحتي من ازتعويض نبود بلكه با توجه به شرايط احساس مي كردم مي توانستم براي تيم موثرباشم و همين امرعامل ناراحتي من شده بود و درحال حاضرهيچ مشكلي وجود ندارد.

شايان ذكراست ديداردو تيم ابومسلم و استقلال تهران روز جمعه اول مهرماه درتهران برگزارخواهد شد .

کد مطلب 232096

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