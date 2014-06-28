آرامش جامعه مرهون خون شهدا است/ لزوم تشکیل شرکت های دانش بنیان در واحد های دانشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شاهورانی ظهر شنبه در بیستمین جلسه رؤسای واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای هفت تیر و شهدای هشت سال دفاع مقدس افزود: شهدا از حیثیت و شرف کشور دفاع کردند و اجازه ندادند به حقانیت کشور خدشه‌ای وارد شود.

وی همچنین آرامش جامعه را مرهون خون شهدا دانست و اظهارداشت: شهدا با استعانت از درگاه الهی و تاسی از اندیشه‌ های پاک امام راحل (ره) به جبهه‌ های حق علیه باطل شتافتند.

نماینده تام الاختیار ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی در استان های شمالی گفت: تمام آحاد مردم وظیفه سنگینی در قبال خون شهدا دارند و مردم باید راه شهدا را همواره ادامه دهند.

وی در ادامه ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان افزود: ماه رمضان، ماهی است که انسان خود را از آلودگی ها پاک می کند و هم در زندگی مادی و معنوی به طهارت و پاکی می رسد.

شاهورانی ادامه داد: روزه باعث پاکیزگی روح می شود و انسان با نماز و روزه روح خود را پاکیزه می کند بنابراین انسان باید هم ظاهر پاک داشته باشد و هم باطن پاک که اگر ظاهر پاک نباشد نمی توان مقرب درگاه خداوند بود همینطور نیز طهارت روح از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با تاكيد بر توجه به علم و دانش بيان داشت: هيچ مسئله اي بالاتر از توجه به دانش و علم نيست كه اين باعث حركت جامعه به جلو مي شود كه خوشبختانه جامعه ما پس از پيروزي انقلاب حركت هاي خوبي كرده است يكي از اين حركت ها تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي است كه با پيشنهاد حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني و كمك يك ميليون توماني حضرت امام (ره) امروز شاهد آن هستیم كه دانشگاه آزاد اسلامي، بزرگترين دانشگاه حضوري جهان است.

وی همچنین به روند گسترش رشته ها در کشور اشاره کرد و اذعان داشت: گسترش رشته ها در واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استانهای شمالی به صورت معقول با توجه به آمایش وزارت علوم و آمایشی را که دانشگاه آزاد اسلامی انجام داده است، با برنامه ریزی لازم انجام گیرد.

شاهورانی با تاکید بر تاسیس شرکت های دانش بنیان در استانها اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های موجود در استان گیلان، واحد ها و مراکزی که توانایی درآمد زایی دارند با ارائه برنامه ای مدون به هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان برای تاسیس شرکت های اقتصادی در واحد های دانشگاهی اقدام کنند.

نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه در استانهای شمالی تصریح کرد: در واحد های دانشگاهی به ساختار دانشگاه توجه شود و برای جلوگیری از ریخت و پاش و صرفه جویی از ایجاد هزینه های غیرضروری پرهیز شود.

معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی ضمن تبریک ایام ماه مبارک رمضان گفت: بحث بررسی الگوی نرخ شهریه با توجه مجوز افزایش شهریه 15 درصد از هیئت امنای مرکزی می تواند در همه استانها و رشته ها متفاوت باشد.

فریدون رهنمای رودپشتی فعالیت تشکیل شرکت های دانش بنیان را در واحد ها مهم دانست و افزود: با سرمایه گذاری و تنوع منابع مالی موجود برای افزایش درآمد زایی غیر از شهریه های دانشجویی اقدام شود.

معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: با همدلی و اعتقاد و باوری که داریم، ایمان خود را قوی کرده و با پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامی برای رسیدن به اهداف عالیه دانشگاه اقدام شده در نتیجه با نگاه اقتصادی معقول به برنامه های پیشنهادی در جهت رسیدن به اهداف دانشگاه آزاد اسلامی اقدام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین جلسه رؤسای واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با حضور معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی، نماینده تام الاختیار ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی در استانهای شمالی کشور، معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و رؤسای واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در سالن جلسات ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان برگزار شد.