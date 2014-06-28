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۷ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۰۶

کریمی:

مصرف برق ایران در بخش خانگی بسیار بیشتر از حوزه تولید است

مصرف برق ایران در بخش خانگی بسیار بیشتر از حوزه تولید است

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: مدیرعامل برق منطقه ای کرمانشاه گفت: میزان مصرف برق در بخش خانگی در ایران بسیار بیشتر از میزان مصرف در بخش تولید و صنعت است که این امر زیانهای بسیاری به کشور وارد می آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل برق منطقه ای کرمانشاه پیش از ظهر شنبه در همایش "بهینه سازی مصرف انرژی" که در تالار انتظار برگزار شد، اظهار داشت: آمارهای موجود نشان می دهد که آمار ما در بحث سرانه مصرف برق به هیچ وجه مطلوب نیست.

عبدالعزیز کریمی گفت: میزان مصرف برق در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته دنیا بسیار بالاست.

وی با اشاره به اینکه برق مصرفی در کشورهای توسعه یافته بیشتر در بخش تولید مصرف می شود، گفت: این امر در کشور ما حالت بالعکس دارد، یعنی میزان مصرف برق در بخش خانگی در ایران بسیار بیشتر از میزان مصرف در بخش تولید و صنعت است که این امر زیانهای بسیاری به کشور وارد می آورد.

مدیرعامل برق منطقه ای کرمانشاه اظهار داشت: اگر این رویه در کشور همچنان ادامه داشته باشد، در آینده ای نزدیک دیگر منبعی برای تامین نیاز برق کشور نخواهیم داشت.

وی خروج از این مشکل را منوط به تصمیمات مدیران کشوری عنوان کرد و گفت: باید مسئولان فرهنگی نسبت به فرهنگ سازی به معنای واقعی در این حوزه دست به کار شوند و مردم را به سمت صرفه جویی و دوری از اسراف سوق دهند.

کریمی افزود: امسال هم توسط مقام معظم رهبری سال، " اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" نامگذاری شده است که این امر ضرورت صرفه جویی ومصرف بهینه در بخش نیرو و انرژی را طلب می کند.

کد مطلب 2321015

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