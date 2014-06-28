پیکر یک شهید در چادگان تشییع و تدفین شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهید محمد گورویی پس از درگیری با اشرار و قاچاقچیان در ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان در تاریخ چهارم تیرماه 93 به درجه رفیع شهادت نائل شد.

شهید محمد گوروریی 22 ساله که تازه به نیروی انتظامی پیوسته بود با قدم گذاشتن در مسیر شهادت درس ایثار و از خود گذشتگی را به جهانیان نشان داد.

پیکر این شهید والا مقام پس از تشییع در شهر چادگان و روستاهای علی آباد و مشهد کاوه در زادگاهش چهل چشمه بخش چنارود با حضور گسترده عشایر و ایل بزرگ بختیاری به خاک سپرده شد.

در مراسم خاکسپاری این شهید هزاران نفر از مردم بخش چنارود و ایل بزرگ بختیاری حضور داشتند.

در حاشیه این مراسم خواهر شهید محمد گورویی گفت: استکبار ، اشرار و مخالفان نظام بدانند که ما تا آخرین قطره خون خود در راستای پیروزی نهایی اسلام در سراسر جهان ایستاده ایم.