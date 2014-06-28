  1. استانها
  2. اصفهان
۷ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۲۳

پیکر یک شهید در چادگان تشییع و تدفین شد

پیکر یک شهید در چادگان تشییع و تدفین شد

چادگان – خبرگزاری مهر : صبح امروز پیکر شهید محمد گورویی بر دوش مردم شهر چادگان و سپس روستاهای علی آباد و مشهد کاوه تشییع و در زادگاهش چهل چشمه بخش چنارود تدفین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید محمد گورویی پس از درگیری با اشرار و قاچاقچیان در ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان در تاریخ چهارم تیرماه 93 به درجه رفیع شهادت نائل شد.

شهید محمد گوروریی 22 ساله که تازه به نیروی انتظامی پیوسته بود با قدم گذاشتن در مسیر شهادت درس ایثار و از خود گذشتگی را به جهانیان نشان داد.

پیکر این شهید والا مقام پس از تشییع در شهر چادگان و روستاهای علی آباد و مشهد کاوه در زادگاهش چهل چشمه بخش چنارود با حضور گسترده عشایر و ایل بزرگ بختیاری به خاک سپرده شد.

در مراسم خاکسپاری این شهید هزاران نفر از مردم بخش چنارود و ایل بزرگ بختیاری حضور داشتند.

در حاشیه این مراسم خواهر شهید محمد گورویی گفت: استکبار ، اشرار و مخالفان نظام بدانند که ما تا آخرین قطره خون خود در راستای پیروزی نهایی اسلام در سراسر جهان ایستاده ایم.

کد مطلب 2321030

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها