4.5 میلیارد تومان به اجرای مدل توسعه روستایی در خراسان رضوی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن واحدی، ظهر شنبه در مراسم آغاز اجرای طرح پیاده‌سازی مدل توسعه روستایی که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد؛ اظهار کرد: عمران روستایی به سطحی از برخورداری رسیده و این امر مرهون جهاد سازندگی و نقش فرمان امام راحل (ره) است و بدون تردید در عمران روستاها باید حرکت به سوی توسعه روستایی مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: امروز جایگاه، اثربخشی و نقش مولد روستا و روستایی دارای نقش مهم و تاثیرگذاری است و در هنگامی که امام خمینی (ره) تشکیل جهاد سازندگی را داد، حرکت آبادانی روستاها آغاز شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: ادغام جهاد سازندگی با جهاد کشاورزی منجر به مغفول ماندن توسعه روستایی شد و در حال حاضر اگر شاهد روستایی که بالای 10 خانوار بوده و بدون برق باشد نیستیم و در زمینه آب نیز در 75 درصد روستاها این مشکل رفع شده و معضل راه‌های روستایی در روستاهای بالای 50 خانوار، بالغ بر 90 درصد حل شده است.

واحدی با اعلام اینکه توسعه روستایی رویکرد دولتی نبوده بلکه رویکرد مردمی است، افزود: در حال حاضر مدل توسعه روستایی در استان تولید و مصوب شده و بر این اساس تأسیس شرکت، راه‌اندازی صندوق قرض‌‌الحسنه در روستا، جمع‌آوری اطلاعات دقیق از منابع، تحلیل اطلاعات، بررسی شاخصه‌های توسعه در روستا، تعاونی یا سهامی، انتخاب مدیران پروژه روستا از جمله اقدامات در جهت توسعه روستایی است.

وی یادآور شد: توسعه روستایی نیازمند فرهنگ‌سازی و آموزش است و در این زمینه دولت و مدیران دولتی حمایت‌کننده و هماهنگ‌کننده خواهند بود و شروع مدل توسعه روستایی با اعتباری معادل 4.5 میلیارد تومان برای 29 روستای منتخب پیش‌بینی شده و در حال حاضر این مبلغ با کمک روستاها به 9 میلیارد تومان افزایش یافته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: با تأکید استاندار خراسان رضوی بر حل مشکلات و معضلات شهرها با توسعه روستایی در کوتاه‌ترین زمان طرح مدل توسعه روستایی آغاز و مدیریت جهادی در تولید اسناد توسعه روستایی تحقق یافت.