200 میلیارد تومان از طریق صندوق های صدقات طی سال گذشته در کشور جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ستاری پیش از ظهر شنبه در نشستی با مدیران کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: این میزان کمک های مردمی از طریق حدود 7.5 میلیون مشترک صندوق های صدقات کوچک و بیش از280 هزار صندوق های بزرگ و متوسط در سطح معابر و شهرهای مختلف کشور جمع آوری شده است.

وی بیان کرد: پیش بینی می شود در سال جاری بیش از 250 میلیارد تومان مشارکت مردمی در کشور جذب شود.

ستاری افزود: تاکنون حدود 30درصد از میزان مشارکت پیش بینی شده تحقق یافته است.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد کشور تعداد مددجویان زیر پوشش این نهاد را بیش از چهار میلیون و 300 هزار نفر در قالب یک میلیون و 700 هزار خانوار عنوان کرد و افزود: بیش از یک میلیون نفر از این تعداد زنان سرپرست خانوار هستند.

ستاری توانمند سازی را رویکرد مهم این نهاد دانست و بیان داشت: بر اساس قانون سالانه 10 درصد از خانواده های مددجو باید از چرخه حمایت خارج شوند تاکنون این مهم محقق شده است.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد کشور به بحث تأمین مسکن، ایجاد اشتغال پایدار و همچنین ارتقاء وضعیت فرهنگی و مشکلات معیشتی و ازدواج فرزندان مددجویان اشاره کرد و بیان داشت: تلاش ما این است که با یک برنامه ریزی مدون و با نیازسنجی در سطح استان قدم موثری در رفع این محرومیت ها برداریم.

وی اظهار امیدواری کرد: نیمی از منابع مورد نیاز برای رفع مشکلات مددجویان با استفاده از ظرفیت خیرین، دستگاههای اجرایی استان و 50درصد دیگر نیز با استفاده از ظرفیت خیرین خارج از استان بویژه استان فارس و تهران در کنار امدادگران استان جهت توانمندسازی نیازمندان فراهم شود.

ستاری بر تلاش برای تحقق شعار مقام معظم رهبری در جهت توسعه یافتگی استان و کشور در ابعاد مختلف بویژه در توانمندسازی نیازمندان با مشارکت خیرین و توسعه مشارکت های مردمی تاکید کرد.