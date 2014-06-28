ارائه مطلوب ترین خدمات به پناهندگان افغانی توسط ایران/ هر4ثانیه یک نفر در دنیا ترک وطن می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آرجون جین ظهر شنبه در حاشیه مراسم روز بزرگداشت پناهتدگان در جمع خبرنگاران بیان کرد: این موضوع برای ما قابل لمس است که دولت ایران با نمایندگان سازمان ملل در خصوص ارایه خدمات به پناهندگان ارتباط شایسته ای دارد وبر همین اساس تلاش داریم ازطریق سازمان ملل اقداماتی انجام دهیم تا بتوانیم پناهندگان افاغنه را با احترام کامل به کشورشان بازگردانیم.

وی یادآورشد: با توجه به اینکه در استان فارس بیش از 50 درصد افاغنه جوان وکمتر از 18 سال سن دارند مسئولین استان مطلوبترین خدمات بهداشتی وآموزشی به پناهندگان ارائه میدهد که این امر باعث شده آنان از این موضوع رضایت کامل را داشته باشند.

در هر4ثانیه یک نفربه اجبار وطن یا خانه خود را ترک می کند

آرجون جین با تاکید بر اینکه امروزه بیش از 40 میلیون نفر به اجبار در نقاط مختلف جهان از خانه های خود رانده شده اند واین بالاترین رقم بعد از پایان جنگ جهانی دوم در 60 سال گدشته است، گفت: این موضوع بیانگر آن است که در هر 4 ثانیه کسی در نقطه ای از دنیا مجبور به ترک خانه و یا کشورش است وبه عبارتی تا پایان این مصاحبه، 200 نفر از خانه خود گریخته اند وچه بسا به ایران گریخته باشند که نیاز است برای خاتمه دادن این مسائل در دنیا تلاش داشته باشیم.

امروزه ایران عنوان میزبانی دومین کشور پناهندگان را به خود اختصاص داده است

رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در شیرازتاکید کرد: ایران در بحث حمایت از پناهندگان از کشورهای همسایه بیشتر از سهم خود را ارایه خدمات به آنان فعالیت داشته وآمار ها بیانگر آن است که امروزه ایران میزبان دومین جمعیت بزرگ پناهنده در جهان را به خود اختصاص داده است.

آرجون جین از اتباع افاغته خواست با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان فرصتی است که دوباره به خودمان بیاندیشیم وفداکاری اجدادمان را به یاد آوریم و خود را آماده کنیم برای فداکاری که باید در تمامی زمینه ها داشته باشیم تا بتوانیم جهانی امن تر برای فرزندانمان بسازیم زیرا این امر مورد توجه اسلام است و باید توجه داشته باشیم انجام اعمال نیک مختص ماه رمضان نمی باشد بلکه در تمامی ماه های خداوند باید کار خیر انجام بدهیم.