دانشگاه علوم پزشکی شیراز مدرسه تابستانی برگزار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین مدرسه تابستانی علوم بین رشته ای با همکاری مشترک با دانشگاه های دانشگاه شیراز و صنعتی شیراز با برگزاری دوره های "رباتیک در پزشکی و صنعت"، "بحران آب و آثار خشکسالی"، "مهندسی پزشکی"، "علوم شناختی" و "جامعه سلامت" در 26 تا 28 شهریورماه برپا می شود.

همچنین سومين مدرسه تابستانه تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز با برگزاری کارگاههای آموزشی برپا می شود.

در این دوره 12 روزه مدرسه تابستانه 11 کارگاه تخصصی با بهره گیری از اساتید و متخصصین هر زمینه برگزار خواهد شد.

این کارگاه های شامل SDS-PAGE و وسترن بلات، Real Time PCR، وارد کردن ژن به سلولهای یوکاریوتی (ترانسفکشن) به دو روش الکتروپوریشن و کلسیم فسفات، PCR، کنترل کیفیت در ازمایشگاه تشخیص طبی (باتاکید بر قسمت بیوشیمی)، فلوسیتومتری، مبانی طراحی پرایمر جهت PCR و Real Time PCR، بیوانفورماتیک و سیستم بیولوژی، اصول کار با نرم افزار GraphPad Prism، Single unit recording، مقدماتی SPSS، پیشرفته SPSS است و متقاضیان می توانند با مراجعه به دانشگاه علوم پزشکی شیراز از نحوه ثبت نام و میزان هزینه هر کارگاه مطلع شوند.

شروع ثبت نام از تاریخ 20 خرداد تا 5 مرداد ماه همه روزه بجز روزهای تعطیل از ساعت 10-12 صورت می گیرد.

ظرفیت کارگاههایی که دارای قسمت عملی آزمایشگاهی هستند حداکثر 30 نفر است و در قسمت تئوری ظرفیت کارگاهها تا 50 نفر نیز قابل افزایش است.