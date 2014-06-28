آموزش و پرورش نقش اساسی در کاهش بزهکاری نوجوانان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مالک اژدر شریفی ظهر شنبه در جمع اعضای سازمان دانش آموزی استان اظهار داشت: در صورتی که آموزش و پرورش رویه مناسبی در تربیت نوجوانان و جوانان بردارد و همچنین هماهنگ با والدین در پرورش کودکان عمل کند، شاهد کاهش آمار فساد و بزهکاری خواهیم بود.

وی ادامه داد: برخی اوقات شاهد مستقل عمل کردن نهاد خانواده و آموزش و پرورش با یکدیگر هستیم که در این صورت دانش آموزان آسیب های زیادی دیده و دچار نوعی دوگانگی می شوند.

حجت الاسلام شریفی با اشاره به اینکه متاسفانه امروزه جوانان در معرض بیماری های روحی و روانی قرار دارند، گفت: در جامعه کنونی مسائل بی ارزش به دغدغه بسیاری از جو.انان و نوجوانان تبدیل شده و در صورتی که نتوانیم فرهنگ سازی مناسبی برای فرزندان این مرز و بوم داشته باشیم، شاهد پایین آمدن ارزش اخلاق در بین آنان خواهیم بود.

وی ادامه داد: هم اکنون که فصل فراغت دانش آموزان فرا رسیده است، باید در زمینه مهارت آموزی دانش آموزان تلاش بیشتری کرد زیرا اگر بتوانیم فعالیت و برنامه های مناسبی برای دانش آموزان داشته باشیم شاهد روی آوردن آنها به کارهای بیهوده نخواهیم بود.

مدیر سازمان دانش آموزی آذربایجان شرقی نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: برنامه های سازمان هم سو با برنامه های معاونت پرورشی است و برای ارتقای مهارت های اجتماعی دانش آموزان انجام می گیرد.

ناصر مقدم با اشاره به ضرورت آموزش دانش آموزان در زمینه های فنی و مهارتی در تابستان گفت: این سازمان در راستای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان فعالیت های متنوعی در نظر گرفته است و شاهد آموزش های فنی و مهارتی به دانش آموزان در ایام تابستان توسط این سازمان خواهیم بود.

