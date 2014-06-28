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۷ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۳۶

حجت الاسلام شریفی:

آموزش و پرورش نقش اساسی در کاهش بزهکاری نوجوانان دارد

آموزش و پرورش نقش اساسی در کاهش بزهکاری نوجوانان دارد

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: در صورتی که برنامه ریزی مناسبی توسط آموزش و پرورش برای تربیت جوانان و نوجوانان صورت گیرد می توان شاهد کاهش بزهکاری در جامعه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مالک اژدر شریفی ظهر شنبه در جمع اعضای سازمان دانش آموزی استان اظهار داشت: در صورتی که آموزش و پرورش رویه مناسبی در تربیت نوجوانان و جوانان بردارد و همچنین هماهنگ با والدین در پرورش کودکان عمل کند، شاهد کاهش آمار فساد و بزهکاری خواهیم بود.

وی ادامه داد: برخی اوقات شاهد مستقل عمل کردن نهاد خانواده و آموزش و پرورش با یکدیگر هستیم که در این صورت دانش آموزان آسیب های زیادی دیده و دچار نوعی دوگانگی می شوند.

حجت الاسلام شریفی با اشاره به اینکه متاسفانه امروزه جوانان در معرض بیماری های روحی و روانی قرار دارند، گفت: در جامعه کنونی مسائل بی ارزش به دغدغه بسیاری از جو.انان و نوجوانان تبدیل شده و در صورتی که نتوانیم فرهنگ سازی مناسبی برای فرزندان این مرز و بوم داشته باشیم، شاهد پایین آمدن ارزش اخلاق در بین آنان خواهیم بود.

وی ادامه داد: هم اکنون که فصل فراغت دانش آموزان فرا رسیده است، باید در زمینه مهارت آموزی دانش آموزان تلاش بیشتری کرد زیرا اگر بتوانیم فعالیت و برنامه های مناسبی برای دانش آموزان داشته باشیم شاهد روی آوردن آنها به کارهای بیهوده نخواهیم بود.

مدیر سازمان دانش آموزی آذربایجان شرقی نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: برنامه های سازمان هم سو با  برنامه های معاونت پرورشی است و برای ارتقای مهارت های اجتماعی دانش آموزان انجام می گیرد.

ناصر مقدم با اشاره به ضرورت آموزش دانش آموزان در زمینه های فنی و مهارتی در تابستان گفت: این سازمان در راستای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان فعالیت های متنوعی در نظر گرفته است و شاهد آموزش های فنی و مهارتی به دانش آموزان در ایام تابستان توسط این سازمان خواهیم بود.
 

کد مطلب 2321106

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