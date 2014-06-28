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۷ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۰۴

پالزگیر: 

مشکل کم آبی مدیریت نشود به بی آبی می رسیم

مشکل کم آبی مدیریت نشود به بی آبی می رسیم

ساوجبلاغ – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به بحران کم آبی در این شهرستان گفت: اگر مشکل کم آبی مدیریت نشود به بی آبی می رسیم و مشکلات دو چندان می شود بنابراین بخشداران و دهیاران در این مورد وظیفه سنگینی به عهده دارند.

ابوالقاسم پالیزگیر در گفتگو با مهر، با اشاره به بحران کم آبی در شهرستان ساوجبلاغ اظهار داشت: با توجه به بحران کم آبی در تمام کشور از جمله این شهرستان باید تدابیر لازم برای مقابله با آن اتخاذ شود و با مدیریت صحیح بتوانیم از این مشکل عبور کنیم.
 
وی تاکید کرد: اگر مشکل کم آبی مدیریت نشود به بی آبی می رسیم و مشکلات دو چندان می شود بنابراین بخشداران و دهیاران در این مورد وظیفه سنگینی به عهده دارند.
 
پالیزگیر با اشاره به ضرورت صرفه جویی در مصرف آب گفت: کمبود آب موضوعی جدی است و در این مورد بخشداران و دهیاران باید با اطلاع رسانی و تبلیغ مردم را به صرفه جویی ترغیب و تشویق کنند تا بتوانیم این بحران را مدیریت کنیم.
 
فرماندار ساوجبلاغ با بیان اینکه تمام امور شهرستان به هم وابسته است، گفت: این انتظار وجود دارد اگر در جایی از شهرستان مشکلی هست همه ما برای حل و فصل آن همفکری و همکاری کنیم تا مشکل به سرعت برطرف شود.
 
وی با بیان اینکه قرار گرفتن در وضعیت کم آبی با مدیریت صحیح و تشویق و ترغیب مردم به صرفه جویی قابل حل است، از ائمه جماعات خواست در خطبه های نماز جمعه مردم را نسبت به این مهم تشویق کنند. 
 
کد مطلب 2321161

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