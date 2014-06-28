50 محفل انس با قرآن در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی باقری ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی افزود: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان همزمان با ایام مبارک ماه رمضان ویژه برنامه های متعددی را برگزار می کند.



وی ادامه داد: بقاع متبرکه در استان، میزبان بیش از دو هزار دانش آموز دختر و پسر جهت اجرای طرح سراسری نشاط معنوی هستند.



حجت الاسلام باقری با بیان اینکه طرح نشاط معنوی از تیرماه آغاز شده و تا شهریورماه امسال ادامه خواهد داشت افزود: آموزش مهارت‌های قرآنی از قبیل روخوانی، روان‌خوانی، تجوید، حفظ، مفاهیم و آموزش احکام و عقاید اسلامی، آموزش آداب اسلامی ـ اجتماعی، داستان زندگی پیامبران و امامان، برگزاری کلاس‌های هنری و نیز برگزاری جلسات بصیرت سیاسی و آشنایی با اندیشه‌های امام(ره) از جمله محورهای اصلی طرح نشاط معنوی است.

وی افزود: با توجه به همزمانی ماه مبارک رمضان با طرح نشاط معنوی ضمن برگزاری هر دو دوره از ظرفیت‌‌های طرح نشاط اعم از مبلغین و دانشجویان اعزامی استفاده می‌شود.

مدیرکل اوقات و امور خیریه استان زنجان افزود: برگزاری اردوهای سیاحتی ـ زیارتی، فعالیت‌های تفریحی، ورزشی و اجتماعی و برگزاری مسابقات فرهنگی، از برنامه‌های جانبی طرح نشاط معنوی است.



حجت الاسلام باقری گفت: در سال‌های گذشته از ظرفیت موجود در بقاع متبرکه برای پیشبرد برنامه‌‌های فرهنگی استفاده نشده، در حالی‌ که از ظرفیت بقاع متبرکه بیش از گذشته باید استفاده کرد.



وی گفت: اجرای طرح نشاط معنوی یکی از مواردی است که برای توسعه فرهنگی در برنامه‌ریزی‌ها به آن توجه شده است.

مدیرکل اوقات و امور خیریه استان زنجان افزود: طرح نشاط معنوی در بقاع متبرکه برگزار شده و در سال‌های گذشته با استقبال اقشار مختلف به ویژه جوانان مواجه شده است.

حجت الاسلام باقری افزود: با توجه به فرا رسیدن ماه رمضان این برنامه در بقاع متبرکه استان زنجان اجرایی می‌شود.

وی، تبديل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی با استفاده از ظرفيت فضای معنوی ماه مبارک رمضان و تقويت باورها، اعتقادات و ايجاد فضای معنوی در جامعه به‌ويژه برای نسل جوان در این برنامه را جزو اولویت‌ها دانست و گفت: ترويج و تبليغ مفاهيم قرآنی و ايجاد فضای انس با قرآن در جامعه در جوار آستان مقدس خاندان اهل‌بيت عصمت و طهارت(ع)، اجرای دقیق نیات واقفین خیراندیش و آماده‌سازی فضای امام‌زادگان نیز از جمله اهداف برگزاری این برنامه است.