نمایشگاه انتظار ماه مبارک رمضان در4 شهر استان مرکزی برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصری ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، به برپایی نمایشگاه انتظار اشاره کرد و گفت: همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان نمایشگاه ها و بازارچه ماه رمضان با عنوان انتظار در چهار شهر اراک، ساوه، خمین و زرندیه دایر می شود.



وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه ها با هدف عرضه محصولات دستاوردهای خانوده های تحت حمایت کمیته امداد دایر می شود، افزود: امید است امسال نیز همچون سنوات گذشته با استقبال گسترده مردم روبرو شده و افراد نیز با حضور خود از این افراد حمایت کنند.



سرپرست و قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی با اشاره به اینکه بازارچه رمضان در شهرستان اراک از 15 تیر ماه همزمان در دبیرستان امام علی(ع) دایر می شود، ادامه داد: این نمایشگاه تا 22 تیر برایبازدید علاقمندان دایر است.



ناصری ادامه داد: این نمایشگاه ها با هدف توانمند سازی و کمک به مددجویان دایر می شود.



اجرای طرح مفتاح الجنه در ایام ماه رمضان



این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش از اجرای طرح مفتاح الجنه خبر داد و گفت: در این مسئولان کمیته امداد به همراه مسئولان استانی و شهرستانی به بازدید و دلجویی از افراد تحت حمایت می روند.



وی افزود: این طرح از سوی استان مرکزی در کشور مطرح شد و هم اکنون در سراسر کشور در حال اجرا است.



ناصری اجرای طرح‌های حامی‌یابی در خصوص ایتام، برپایی سفره‌های ایتام با کمک خیرین،طرح شفا، طه، کوثر، مفتاح‌الجنه، سرکشی و دلجویی از خانواده‌های نیازمند تحت پوشش، اطعام نیازمندان، ثبت نام از حامیان اکرام ایتام و جمع‌آوری زکات فطریه را از دیگر طرح‌های اجرایی این نهاد در ماه مبارک رمضان عنوان کرد.